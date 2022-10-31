https://ukraina.ru/20221031/1040336230.html
В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки
В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру
В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки
Без участия России зерновая сделка приобретет рискованный и опасный характер, заявил журналистам 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-10-31T14:41
2022-10-31T14:41
2022-10-31T14:41
новости
зерновая сделка
россия
турция
выход
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Зерновая сделка вряд ли возможна без участия России. Москва гарантировала безопасность судоходства по Черному морю. После приостановлении РФ участия реализация сделки будет опасной, заявил Песков. Россия продолжает контакты с турецкой стороной и ООН, добавил Песков.Российская сторона приостановила на неопределенный срок участие в Черноморской зерновой инициативе 29 октября. В МИД России объяснили это атакой украинских беспилотных аппаратов на корабли Черноморского флота в Севастополе под командованием британских специалистов. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о готовности России компенсировать нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых при участии Турции в течение 4 месяцев.
https://ukraina.ru/20221030/1040300328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, россия, турция, выход
Новости, зерновая сделка, Россия, Турция, выход
В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки
Без участия России зерновая сделка приобретет рискованный и опасный характер, заявил журналистам 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Зерновая сделка вряд ли возможна без участия России. Москва гарантировала безопасность судоходства по Черному морю. После приостановлении РФ участия реализация сделки будет опасной, заявил Песков.
"Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный, негарантированный", - сказал Песков.
Россия продолжает контакты с турецкой стороной и ООН, добавил Песков.
Российская сторона приостановила на неопределенный срок участие в Черноморской зерновой инициативе 29 октября. В МИД России объяснили это атакой украинских беспилотных аппаратов на корабли Черноморского флота в Севастополе под командованием британских специалистов.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о готовности России компенсировать нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых при участии Турции в течение 4 месяцев.