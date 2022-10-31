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В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки

В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру

В Кремле прокомментировали выход из зерновой сделки

Без участия России зерновая сделка приобретет рискованный и опасный характер, заявил журналистам 31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-10-31T14:41

2022-10-31T14:41

2022-10-31T14:41

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зерновая сделка

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Зерновая сделка вряд ли возможна без участия России. Москва гарантировала безопасность судоходства по Черному морю. После приостановлении РФ участия реализация сделки будет опасной, заявил Песков. Россия продолжает контакты с турецкой стороной и ООН, добавил Песков.Российская сторона приостановила на неопределенный срок участие в Черноморской зерновой инициативе 29 октября. В МИД России объяснили это атакой украинских беспилотных аппаратов на корабли Черноморского флота в Севастополе под командованием британских специалистов. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о готовности России компенсировать нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых при участии Турции в течение 4 месяцев.

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новости, зерновая сделка, россия, турция, выход