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В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог

В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог - 31.10.2022 Украина.ру

В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог

Один день воздушных тревог обходится украинской экономике в 7,5 млрд гривен убытков из-за потери рабочего дня, написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 31 октября в своем Telegram-канале

2022-10-31T14:43

2022-10-31T14:43

2022-10-31T14:43

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Он призвал организовать работу государственного и частного сектора экономики таки образом, чтобы удаленно, в выходные и в нерабочие часы не только компенсировать простой, но и обеспечить все необходимое производство.В понедельник воздушные тревоги звучат на территории всей страны.Были нанесены ракетные удары по объектам энергетики практически во всех областях Украины.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

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новости, тревога, верховная рада, спецоперация