В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог - 31.10.2022 Украина.ру
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В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог
В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог - 31.10.2022 Украина.ру
В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог
Один день воздушных тревог обходится украинской экономике в 7,5 млрд гривен убытков из-за потери рабочего дня, написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 31 октября в своем Telegram-канале
2022-10-31T14:43
2022-10-31T14:43
новости
тревога
верховная рада
спецоперация
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Он призвал организовать работу государственного и частного сектора экономики таки образом, чтобы удаленно, в выходные и в нерабочие часы не только компенсировать простой, но и обеспечить все необходимое производство.В понедельник воздушные тревоги звучат на территории всей страны.Были нанесены ракетные удары по объектам энергетики практически во всех областях Украины.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, тревога, верховная рада, спецоперация
Новости, тревога, Верховная Рада, Спецоперация

В Верховной Раде посчитали потери от воздушных тревог

14:43 31.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВозобновление занятий в мариупольской школе № 65
Возобновление занятий в мариупольской школе № 65 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Один день воздушных тревог обходится украинской экономике в 7,5 млрд гривен убытков из-за потери рабочего дня, написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 31 октября в своем Telegram-канале
Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, насчитывают как минимум 7,5 млрд гривен для ВВП.
Он призвал организовать работу государственного и частного сектора экономики таки образом, чтобы удаленно, в выходные и в нерабочие часы не только компенсировать простой, но и обеспечить все необходимое производство.
В понедельник воздушные тревоги звучат на территории всей страны.
Были нанесены ракетные удары по объектам энергетики практически во всех областях Украины.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Пуск российских ракет по арсеналу с западным оружием во Львовской области
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