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Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД

Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД - 31.10.2022 Украина.ру

Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД

Молдавские полицейские подтвердили информацию о падении сбитой украинскими войсками ракеты на приграничной территории Молдавии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе МВД республики

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

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В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали в районе села Наславча на берегу Днестра. Государственная граница проходит в этом месте по известному острову на реке в виде сердца.Сотрудники молдавской полиции оцепили район падения ракеты. На месте работает оперативная группа.В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах выбиты окна. Ранее украинские власти сообщили об ударе по Днестровской ГЭС-1, которая находится в 10 километрах от Наславчанской ГЭС. В результате удара повреждены электрические трансформаторы плотины, сооружение не повреждено. Угрозы наводнения нет.

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новости, ракета, молдавия, украина, граница