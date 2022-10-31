Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД - 31.10.2022 Украина.ру
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Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД - 31.10.2022 Украина.ру
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД
Молдавские полицейские подтвердили информацию о падении сбитой украинскими войсками ракеты на приграничной территории Молдавии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе МВД республики
2022-10-31T12:42
2022-10-31T12:42
новости
ракета
молдавия
украина
граница
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В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали в районе села Наславча на берегу Днестра. Государственная граница проходит в этом месте по известному острову на реке в виде сердца.Сотрудники молдавской полиции оцепили район падения ракеты. На месте работает оперативная группа.В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах выбиты окна. Ранее украинские власти сообщили об ударе по Днестровской ГЭС-1, которая находится в 10 километрах от Наславчанской ГЭС. В результате удара повреждены электрические трансформаторы плотины, сооружение не повреждено. Угрозы наводнения нет.
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новости, ракета, молдавия, украина, граница
Новости, Ракета, Молдавия, Украина, граница

Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД

12:42 31.10.2022
 
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии
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Молдавские полицейские подтвердили информацию о падении сбитой украинскими войсками ракеты на приграничной территории Молдавии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе МВД республики
В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали в районе села Наславча на берегу Днестра. Государственная граница проходит в этом месте по известному острову на реке в виде сердца.
Сотрудники молдавской полиции оцепили район падения ракеты. На месте работает оперативная группа.
В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах выбиты окна.
Ранее украинские власти сообщили об ударе по Днестровской ГЭС-1, которая находится в 10 километрах от Наславчанской ГЭС. В результате удара повреждены электрические трансформаторы плотины, сооружение не повреждено. Угрозы наводнения нет.
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10:03
В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объектыВ результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале
 
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