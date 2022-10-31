Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВД
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии
Молдавские полицейские подтвердили информацию о падении сбитой украинскими войсками ракеты на приграничной территории Молдавии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе МВД республики
В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали в районе села Наславча на берегу Днестра. Государственная граница проходит в этом месте по известному острову на реке в виде сердца.
Сотрудники молдавской полиции оцепили район падения ракеты. На месте работает оперативная группа.
В результате происшествия никто не пострадал. В нескольких домах выбиты окна.
Ранее украинские власти сообщили об ударе по Днестровской ГЭС-1, которая находится в 10 километрах от Наславчанской ГЭС. В результате удара повреждены электрические трансформаторы плотины, сооружение не повреждено. Угрозы наводнения нет.
10:03В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объектыВ результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале