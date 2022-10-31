https://ukraina.ru/20221031/1040325394.html

70 лет первому советскому фильму ужасов. Без Украины не обошлось

70 лет первому советскому фильму ужасов. Без Украины не обошлось - 31.10.2022 Украина.ру

70 лет первому советскому фильму ужасов. Без Украины не обошлось

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

2022-10-31T12:42

история

история

кино

николай васильевич гоголь

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Хоть в СССР никто никогда не отмечал Хэллоуин, но 31 октября 1952 года на киноэкраны вышел первый советский фильм ужасов… ну, по крайней мере, некоторые кинокритики так его теперь называют. Снял его главный киносказочник страны уроженец Луганска Александр Роу. Помимо всего прочего, эта лента стала первой отечественной 3D-сказкой.Летом 1951 года Московская киностудия имени Максима Горького, бывший "Союздетфильм", получила госзаказ на экранизацию повести из украинского цикла Николая Васильевича Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1829-1832) – "Майская ночь, или Утопленница".Так с восторгом отзывался о повести самый известный критик русской литературы Виссарион Белинский.К тому времени главным режиссёром-сказочником студии Горького был Александр Роу, успевший снять такие детские фильмы-блокбастеры, как "По щучьему велению" (1938), "Василиса Прекрасная" (1939), Конёк-Горбунок (1941), "Кащей Бессмертный" (1945). Ему и доверили снимать новую сказку с приведениями.К подготовке сценария экранизации приступил талантливый сценарист, одессит Константин Исаев. Из его наиболее известных работ того времени следует упомянуть "Подвиг разведчика" (1947) и "Садко" (1952).Для музыкального оформления фильма у Роу был большой выбор. Летом 1877 года известный русский композитор Николай Римский-Корсаков начал работу над оперой "Майская ночь", либретто которой создали, основываясь на сюжете произведения Гоголя. 21 января 1880 года состоялась премьера этой 3-частной оперы в Мариинском театре Санкт-Петербурга.Через три года в Киеве была премьера состоявшей также из трёх частей, но оперетты, под названием "Утоплена, або Русалчина ніч", музыку для которой написал ученик Римского-Корсакова известный украинский композитор Николай Лысенко. Либретто к оперетте на малороссийском языке написал его друг писатель и поэт Михаил Старицкий. Это они создали арию главного героя – Левко – "Hiч яка мiсячна", которую обессмертил в своём фильме "В бой идут одни старики" Леонид Быков.Любопытно, что текст этой песни частично является украинским переводом романса "Что затуманилась, зоренька ясная". Его слова взяты из повести-поэмы "Муромские леса" (1831) товарища Пушкина отставного военного топографа Александра Вельтмана.Однако в 1951 году Роу решил использовать в качестве арии Левко другое музыкальное произведение – народную песню, которую в своей повести указал сам Николай Васильевич:Сонце низенько, вечір близенько,Вийди до мене, моє серденько!Сам Гоголь о малороссийских песнях писал: "Это народная история, живая, яркая, исполненная красок истины, обнажающая всю жизнь народа… Моя радость, жизнь моя! Песни! Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями?"Это была не единственная народная песня, которые использовались в фильме. Их обработкой занялся композитор Сергей Иванович Потоцкий. Из его наиболее известных работ стоит упомянуть музыку к фильмам "Дума про казака Голоту" (1937), "Пятый океан" (1940), "Богдан Хмельницкий" (1941) и др. Были у него в "активе" и оперы, и кантаты, и романсы, и др. произведения. В качестве основного музыкального сопровождения фильма было решено использовать музыку из оперы Римского-Корсакова.Пока готовились сценарий и музыка, Роу занялся подбором актёров. На главную мужскую роль, Левко, он взял 30-летнего артиста Киевского театра им. Ивана Франко Николая Досенко. Эта роль оказалась во всей его кинокарьере единственной главной. Сольные партии Левко исполнял украинский оперный певец Пётр Сергеевич Белинник.Возлюбленную главного героя – Ганну – сыграла студентка 2-го курса актёрского факультета ВГИКа Татьяна Конюхова. Роль Утопленицы-панночки доверили исполнять только что окончившей Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина Лилии Юдиной. Для обеих девушек их роли были дебютом в кино и, нужно заметить, весьма удачным.Но главный рисунок фильму придали актёры второго плана: Голова – уроженец Екатеринославской губернии Александр Хвыля, своячница Головы – ещё одна екатеринославчанка – Эмма Цесарская, винокур – киевский актёр уроженец Харьковской губернии Антон Дунайский и любимец, а также негласный "талисман" Роу, главная "нечисть" Советского Союза Георгий Милляр.Закипела работа. Эскизы костюмов разработала художник по костюмам Эльза Раппопорт, а локаций – художники-декораторы Пётр Галаджев и Ирина Захарова. К марту всё было готово, и начались павильонные съёмки на Московской студии имени Горького и Киевской киностудии художественных фильмов.К натурным съёмкам группа приступила в мае 1952 года. Снимали в самых что ни на есть гоголевских местах – в окрестностях Диканьки, на Полтавщине, возле живописнейших сёл Шишаки и Яреськи.Новаторским было то, что съёмка велась сразу двумя операторами: плоскостной цветной вариант снимал Гавриил Егиазаров, а стереоскопический (так тогда назывались 3D фильмы) – Дмитрий Суренский. Именно Суренский снял первые два советских 3D кинофильма – киноконцерт "Земля молодости" (1941), а также игровой "Робинзион Крузо" (1946) с Павлом Кадочниковым в главной роли. Стереоскопическая версия создавалась специалистами кинофотоинститута НИКФИ (сегодня филиал Киностудии Горького) по разработанной ими особой технологии "Стерео-35 кадр над кадром". Для съёмок они создали особую кинокамеру с двумя объективами и специальный проектор.Любопытно, что в первоначальных советских стерео-кинотеатрах очки зрителям не требовались, но для просмотра фильма им нужно было принимать определённое положение. Стереоэффект создавался за счет специальной линзо-растровой конструкции экрана. Неудобство было в том, что требовалось все время неподвижно держать голову и следить, чтобы светящаяся полоска под экраном не меняла цвет, в противном случае терялась резкость.Кроме этого новшества при съёмках также использовались комбинированные съёмки и различные спецэффекты, такие, как наложенная на кинокадры 2D-анимация кошки, в которую по сюжету оборотилась злая Мачеха несчастной Панночки. Помимо "отражённого совмещения" и "оптических перекладок" при съёмках использовались люминесцентные краски, придающие локациям особую сказочность и таинственность.Дисциплина на съёмках у Роу, как правило, была железная. Вольности редко кто себе позволял, поэтому сопроводить рассказ о съёмках фильма какими-то "сальными" историями или скандалами, которыми поделились бы его создатели, просто невозможно. Если таковые и были, никто о них нигде публично не рассказывал. Наоборот, Татьяна Конюхова, уже будучи народная артистка РСФСР, рассказывала о той удивительной атмосфере, которую умел создавать Роу на съёмочной площадке. По её словам Александр Артурович был прост в общении, и "…тщательно оберегал молодежь от всего, что могло бы создать ощущение дискомфорта. Вольностей в виде сиюминутной импровизации не позволял, но и не противился проявлениям творческой активности". Возможно, именно этот подход сыграл свою роль в будущей популярности и успехе картины.Кстати, героиня Татьяны Георгиевны говорит в фильме не её голосом – Ганну озвучивала московская актриса Нина Крачковская (не путать со звездой фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Натальей Крачковской).По случайному совпадению (а может и не совпадению – возможно, кто-то в Союзкино решил пошутить) премьера "Майской ночи" состоялась 31 октября 1952 года. Фильм заинтересовал даже западный кинобизнес: в Восточной Германии его прокат начался с 19 июня 1953 года, в США – с 12 июля 1953 года, в Швеции – с 13 мая 1954 года. Общие сборы фильма Роу в этих странах автору неизвестны, но в советских кинотеатрах его посмотрели около 15 миллионов зрителей. Для СССР это весьма скромный результат, но нужно учесть, что после войны прошло всего 7 лет, и всю систему кинопроката в стране ещё восстановить не успели.Фильм не разобрали на киноцитаты, как это стало впоследствии со многими другими работами Александра Роу, в СССР его показывали значительно реже, чем другие работы великого сказочника. Но не нужно забывать, что именно после "Майской ночи" последовали крайне полюбившиеся зрителю "Вечера на хуторе близ Диканьки" и многие другие ленты, популярные и любимые зрителем до сих пор.

https://ukraina.ru/20220108/1033003702.html

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https://ukraina.ru/20210407/1031056518.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, кино, николай васильевич гоголь