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Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта

Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта - 25.11.2024 Украина.ру

Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта

Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности

2024-11-25T07:52

2024-11-25T07:52

2024-11-25T07:52

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"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - пояснил он.По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.Подробнее о целях нападения - в материале Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область на сайте Украина.ру.

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новости, украина, брянская область, сша, тим уолц, дональд трамп, владимир путин