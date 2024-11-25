Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059173578.html
Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта - 25.11.2024 Украина.ру
Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности
2024-11-25T07:52
2024-11-25T07:52
новости
украина
брянская область
сша
тим уолц
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg
"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - пояснил он.По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.Подробнее о целях нападения - в материале Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область на сайте Украина.ру.
украина
брянская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:0:401:300_1920x0_80_0_0_03d46a200674d2802657a2213970b845.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, брянская область, сша, тим уолц, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Брянская область, США, Тим Уолц, Дональд Трамп, Владимир Путин

Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта

07:52 25.11.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный глава государства назначил своим будущим советником по национальной безопасности
"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - пояснил он.
По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны.
"Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку", - добавил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области.
Подробнее о целях нападения - в материале Лавров ответил, зачем Западу атака ATACMS на Брянскую область на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаБрянская областьСШАТим УолцДональд ТрампВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
11:20"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США
11:02"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник
10:58"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
10:50Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
10:26Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
10:05Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин
09:43Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
09:03Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
08:49Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
08:23Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
08:07Главное за ночь 25 ноября
08:00Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
07:52Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
Лента новостейМолния