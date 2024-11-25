https://ukraina.ru/20241125/1059169740.html

ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев

ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев - 25.11.2024 Украина.ру

ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев

В Курской области ВС РФ зачистили Ольговский лес, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне. Также российские войска смогли разблокировать дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать группировку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-11-25T05:00

2024-11-25T05:00

2024-11-25T05:00

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владимир евсеев

всу

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наступление

окружение

сво

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Ранее Минобороны подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Войска должны были зачистить этот участок, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне, сообщил эксперт.Российские войска и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь они подходят к ней со стороны Коренево, добавил он.У ВСУ есть еще один выступ, который находится за Суджей. Но никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, подчеркнул эксперт."Враг будет окружаться. Посмотрите на карту боев. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее", — указал он.Евсеев отметил, что это не будет полным освобождением Курской области. За противником останется 10 километров до границы. Но будет возможность ликвидировать эти карманы, для обороны которых требуется много войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241124/1059146510.html

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