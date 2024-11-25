ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев - 25.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев
ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев - 25.11.2024 Украина.ру
ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев
В Курской области ВС РФ зачистили Ольговский лес, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне. Также российские войска смогли разблокировать дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать группировку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T05:00
2024-11-25T05:00
новости
россия
курская область
суджа
владимир евсеев
всу
вс рф
наступление
окружение
сво
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Ранее Минобороны подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Войска должны были зачистить этот участок, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне, сообщил эксперт.Российские войска и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь они подходят к ней со стороны Коренево, добавил он.У ВСУ есть еще один выступ, который находится за Суджей. Но никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, подчеркнул эксперт."Враг будет окружаться. Посмотрите на карту боев. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее", — указал он.Евсеев отметил, что это не будет полным освобождением Курской области. За противником останется 10 километров до границы. Но будет возможность ликвидировать эти карманы, для обороны которых требуется много войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, суджа, владимир евсеев, всу, вс рф, наступление, окружение, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Евсеев, ВСУ, ВС РФ, наступление, окружение, СВО, детали, Спецоперация

ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев

05:00 25.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Курской области ВС РФ зачистили Ольговский лес, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне. Также российские войска смогли разблокировать дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать группировку. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Войска должны были зачистить этот участок, чтобы срезать Кореневский выступ и выйти к Малой Локне, сообщил эксперт.
Российские войска и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь они подходят к ней со стороны Коренево, добавил он.
"Кроме того, мы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит нам более эффективно снабжать нашу группировку войск, которая работает на этом направлении", — рассказал Евсеев.
У ВСУ есть еще один выступ, который находится за Суджей. Но никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, подчеркнул эксперт.
"Враг будет окружаться. Посмотрите на карту боев. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее", — указал он.
Евсеев отметил, что это не будет полным освобождением Курской области. За противником останется 10 километров до границы. Но будет возможность ликвидировать эти карманы, для обороны которых требуется много войск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 12:05
Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплеватьТрампу глубоко наплевать, что Путин применяет по Европе ракеты средней и меньшей дальности. Европа — это место, которое предельно презирает любой американский консерватор. Евроатлантическое единство это для либералов. Трампу нужны были ракеты средней дальности как фактор давления на Китай, который можно использовать в районе Тайваньского пролива.
 
НовостиРоссияКурская областьСуджаВладимир ЕвсеевВСУВС РФнаступлениеокружениеСВОдеталиСпецоперация
 
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