https://ukraina.ru/20241125/1059173208.html
Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist - 25.11.2024 Украина.ру
Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей. Об этом сообщает журнал Economist
2024-11-25T07:15
2024-11-25T07:15
2024-11-25T07:19
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новости
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
мобилизация
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"В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели", - говорится в материале.Как отметил неназванный украинский чиновник, ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической.Издание назвало еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях.В материале указывается также, что "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой. Отмечается, что некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией. Как рассказал офицер штаба бригады с позывным "Чечен", уже 70 процентов военных готовы пойти на территориальные уступки.В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. На прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям.Подробнее о сложностях с мобилизацией - в материале Поможет ли Зеленскому мобилизация женщин? Ищенко объяснил, что ждёт ВСУ уже в ближайшие месяцы на сайте Украина.ру.
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украина, новости, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мобилизация
Украина, Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, мобилизация
Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
07:15 25.11.2024 (обновлено: 07:19 25.11.2024)
Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей. Об этом сообщает журнал Economist
"В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели", - говорится в материале.
Как отметил неназванный украинский чиновник, ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической.
Издание назвало еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях.
"Ко мне присылают ребят старше 50 лет с записями врачей, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда такое ощущение, что я руковожу детским садом, а не боевой частью", - рассказал командир батальона 65-й бригады ВСУ с позывным "Лес" .
В материале указывается также, что "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой.
Отмечается, что некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией
.
Как рассказал офицер штаба бригады с позывным "Чечен", уже 70 процентов военных готовы пойти на территориальные уступки.
В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
На прошлой неделе Владимир Зеленский
анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям.