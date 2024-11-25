https://ukraina.ru/20241125/1059173208.html

Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist

Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist - 25.11.2024 Украина.ру

Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist

Власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей. Об этом сообщает журнал Economist

2024-11-25T07:15

2024-11-25T07:15

2024-11-25T07:19

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мобилизация

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"В армию... едва удается мобилизовать только две трети от цели", - говорится в материале.Как отметил неназванный украинский чиновник, ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической.Издание назвало еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях.В материале указывается также, что "систематическая слабость" Украины явно сказывается на моральном духе военных на передовой. Отмечается, что некоторые из них уже склоняются к тому, что единственным способом завершить конфликт на Украине могут быть переговоры с Россией. Как рассказал офицер штаба бригады с позывным "Чечен", уже 70 процентов военных готовы пойти на территориальные уступки.В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. На прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал для граждан Украины в возрасте до 25 лет систему контрактов на военную службу, а также упрощение кадрового продвижения без привязки званий к должностям.Подробнее о сложностях с мобилизацией - в материале Поможет ли Зеленскому мобилизация женщин? Ищенко объяснил, что ждёт ВСУ уже в ближайшие месяцы на сайте Украина.ру.

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украина, новости, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мобилизация