Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа - 25.11.2024 Украина.ру
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Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа
Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа - 25.11.2024 Украина.ру
Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа
Во Франции завершается подготовка бригады ВСУ, которая отправится на Украину до конца года. Возможно, киевский режим хочет до инаугурации Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T05:15
2024-11-25T05:15
новости
украина
брянская область
франция
дональд трамп
владимир евсеев
наступление
вс рф
сво
курская область
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Если бы не было постоянной переброски украинских войск в Курскую область, ее бы уже давно освободили. Но сейчас противник направил в Сумскую область четыре бригады с ротации. В среднем ВСУ теряют там по 450 военнослужащих в сутки – батальон в день. Всего в бригаде пять батальонов, отметил он.Но это не значит, что противник совсем уж слаб. Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника, указал он.Наверное, киевский режим хочет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Не зря же на границе российские военные постоянно отлавливают украинские ДРГ, отметил он."Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
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новости, украина, брянская область, франция, дональд трамп, владимир евсеев, наступление, вс рф, сво, курская область, детали, потери всу, спецоперация
Новости, Украина, Брянская область, Франция, Дональд Трамп, Владимир Евсеев, наступление, ВС РФ, СВО, Курская область, детали, потери ВСУ, Спецоперация

Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа

05:15 25.11.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
Во Франции завершается подготовка бригады ВСУ, которая отправится на Украину до конца года. Возможно, киевский режим хочет до инаугурации Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если бы не было постоянной переброски украинских войск в Курскую область, ее бы уже давно освободили. Но сейчас противник направил в Сумскую область четыре бригады с ротации. В среднем ВСУ теряют там по 450 военнослужащих в сутки – батальон в день. Всего в бригаде пять батальонов, отметил он.
"Но если бригада теряет 50% личного состава, она становится небоеспособной. Если мы сохраним прежний темп уничтожения противника, за десять дней мы можем вывести из строя две украинские бригады", — подчеркнул Евсеев.
Но это не значит, что противник совсем уж слаб. Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника, указал он.
Наверное, киевский режим хочет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Не зря же на границе российские военные постоянно отлавливают украинские ДРГ, отметил он.
"Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Вчера, 05:07
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НовостиУкраинаБрянская областьФранцияДональд ТрампВладимир ЕвсеевнаступлениеВС РФСВОКурская областьдеталипотери ВСУСпецоперация
 
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