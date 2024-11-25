На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт - 25.11.2024 Украина.ру
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На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт - 25.11.2024 Украина.ру
На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
На Западе уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается открытым вопрос с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны" и взяла новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-11-25T04:45
2024-11-25T04:45
новости
россия
запад
крым
пётр скоробогатый
территория
херсонская область
запорожская область
харьков
сво
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Россия выступает против остановки боевых действий на время переговоров, потому что после такой заморозки в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта, рассказал эксперт.По его словам, на Западе уже "закрыли глаза на Крым и Донбасс", но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны", поскольку присоединила новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР, сказал политолог.Но все дело в стратегическом значении сухопутного коридора в Крым, который России не хотят отдавать. Предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции РФ, указал он."Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину.
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россия
запад
крым
херсонская область
запорожская область
харьков
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новости, россия, запад, крым, пётр скоробогатый, территория, херсонская область, запорожская область, харьков, сво, детали, спецоперация, дональд трамп
Новости, Россия, Запад, Крым, Пётр Скоробогатый, территория, Херсонская область, Запорожская область, Харьков, СВО, детали, Спецоперация, Дональд Трамп

На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт

04:45 25.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Западе уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается открытым вопрос с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны" и взяла новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Россия выступает против остановки боевых действий на время переговоров, потому что после такой заморозки в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта, рассказал эксперт.

"Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это принципиальная позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам [избранный президент США Дональд] Трамп не до конца понимает", — подчеркнул Скоробогатый.

По его словам, на Западе уже "закрыли глаза на Крым и Донбасс", но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны", поскольку присоединила новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР, сказал политолог.
Но все дело в стратегическом значении сухопутного коридора в Крым, который России не хотят отдавать. Предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции РФ, указал он.
"Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
О различных аспектах СВО — в материале Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину.
Михаил Поликарпов интервью
22 ноября, 12:22
Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по ЖешувуУдар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.
 
НовостиРоссияЗападКрымПётр СкоробогатыйтерриторияХерсонская областьЗапорожская областьХарьковСВОдеталиСпецоперацияДональд Трамп
 
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