На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
На Западе уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается открытым вопрос с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны" и взяла новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Россия выступает против остановки боевых действий на время переговоров, потому что после такой заморозки в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта, рассказал эксперт.
"Для нас этот вопрос принципиален, и мы показываем, что не готовы соглашаться на какое-то деление тех территорий, которые сегодня находятся под нашим контролем. Это принципиальная позиция, которую, как мне кажется, на Западе не все понимают. И сам [избранный президент США Дональд] Трамп не до конца понимает", — подчеркнул Скоробогатый.
По его словам, на Западе уже "закрыли глаза на Крым и Донбасс", но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны", поскольку присоединила новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР, сказал политолог.
Но все дело в стратегическом значении сухопутного коридора в Крым, который России не хотят отдавать. Предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции РФ, указал он.
"Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
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22 ноября, 12:22Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по ЖешувуУдар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.