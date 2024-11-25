https://ukraina.ru/20241125/1059147453.html

На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт

На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт - 25.11.2024 Украина.ру

На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт

На Западе уже закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается открытым вопрос с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны" и взяла новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый

2024-11-25T04:45

2024-11-25T04:45

2024-11-25T04:45

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россия

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крым

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харьков

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Россия выступает против остановки боевых действий на время переговоров, потому что после такой заморозки в большинстве случаев линия разграничения и расход территорий проходят по линии фронта, рассказал эксперт.По его словам, на Западе уже "закрыли глаза на Крым и Донбасс", но все еще открытым вопрос остается с Херсоном и с Запорожьем. Якобы Россия "нарушила тайные правила войны", поскольку присоединила новые территории, хотя должна была воевать за ЛНР и ДНР, сказал политолог.Но все дело в стратегическом значении сухопутного коридора в Крым, который России не хотят отдавать. Предметом торга могут являться только те территории, которые не записаны в Конституции РФ, указал он."Остается вопрос, что будет на территориях, которые примыкают к нашей границе и к нашим новым регионам с точки зрения потенциала украинского государства в военном плане. Тот же Харьков, если мы не добьемся демилитаризации Украины, будет милитаризован и превратится в очень серьезный плацдарм, вдающийся в наше пространство", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.О различных аспектах СВО — в материале Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину.

https://ukraina.ru/20241122/1059125894.html

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крым

херсонская область

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