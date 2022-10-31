СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС - 31.10.2022 Украина.ру
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СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС - 31.10.2022 Украина.ру
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
Над Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
2022-10-31T10:50
2022-10-31T10:50
новости
днепрогэс
запорожье
обстрелы
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По данным СМИ и местных жителей, удар мог быть нанесен по подстанции в районе плотины ДнепроГЭС.Некоторые Telegram-каналы сообщают, что подстанция отвечает за снабжение Никополя (Днепропетровская область) и значительной части Запорожья.Также, по данным СМИ, удары были нанесены по Кременчугской, Каневской и Киевской ГЭС.
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новости, днепрогэс, запорожье, обстрелы
Новости, ДнепроГЭС, Запорожье, обстрелы

СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС

10:50 31.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Anatoliy VolkovДнепровская ГЭС
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© commons.wikimedia.org / Anatoliy Volkov
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Над Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
Предварительно, удар совершен ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждения значительные.
По данным СМИ и местных жителей, удар мог быть нанесен по подстанции в районе плотины ДнепроГЭС.
Некоторые Telegram-каналы сообщают, что подстанция отвечает за снабжение Никополя (Днепропетровская область) и значительной части Запорожья.
Также, по данным СМИ, удары были нанесены по Кременчугской, Каневской и Киевской ГЭС.
;Железная дорога Украина станция УЗ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
10:43
Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных ветокВ связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток, сообщает "Укрзалізниця" 31 октября в официальном Telegram-канале
 
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