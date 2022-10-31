https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html

СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС

СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС - 31.10.2022 Украина.ру

СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС

Над Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале

2022-10-31T10:50

2022-10-31T10:50

2022-10-31T10:50

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По данным СМИ и местных жителей, удар мог быть нанесен по подстанции в районе плотины ДнепроГЭС.Некоторые Telegram-каналы сообщают, что подстанция отвечает за снабжение Никополя (Днепропетровская область) и значительной части Запорожья.Также, по данным СМИ, удары были нанесены по Кременчугской, Каневской и Киевской ГЭС.

https://ukraina.ru/20221031/1040317093.html

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новости, днепрогэс, запорожье, обстрелы