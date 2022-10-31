https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС - 31.10.2022 Украина.ру
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
Над Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
2022-10-31T10:50
2022-10-31T10:50
2022-10-31T10:50
новости
днепрогэс
запорожье
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102295/24/1022952449_4:0:5462:3070_1920x0_80_0_0_c10b2761fc5fcc03fbd7af52893b5398.jpg
По данным СМИ и местных жителей, удар мог быть нанесен по подстанции в районе плотины ДнепроГЭС.Некоторые Telegram-каналы сообщают, что подстанция отвечает за снабжение Никополя (Днепропетровская область) и значительной части Запорожья.Также, по данным СМИ, удары были нанесены по Кременчугской, Каневской и Киевской ГЭС.
https://ukraina.ru/20221031/1040317093.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102295/24/1022952449_686:0:4779:3070_1920x0_80_0_0_00a78b218a746be2d46afadb79a2e673.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепрогэс, запорожье, обстрелы
Новости, ДнепроГЭС, Запорожье, обстрелы
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
Над Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале