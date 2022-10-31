Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток
10:43 31.10.2022 (обновлено: 11:05 31.10.2022)
В связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток, сообщает "Укрзалізниця" 31 октября в официальном Telegram-канале
Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение. Сейчас с задержкой более чем на 30 минут движется поезд Киев – Ужгород.
Сообщается, что также задерживаются поезда Киев – Краматорск и Киев – Днепр (Днепропетровск).
В результате ракетных ударов и атаки беспилотников частично обесточенными остаются Киевская, Черкасская и Запорожская области. Всю территорию Украины ожидают аварийные отлючения электроэнергии.
10:03В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объектыВ результате работы украинской системы противовоздушной обороны сбитая ракета упала на гражданские объекты. Об этом 31 октября сообщил глава Винницкой областной военно-гражданской администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале