https://ukraina.ru/20221031/1040317093.html

Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток

Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток - 31.10.2022 Украина.ру

Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток

В связи с ударами по объектам энергетики была обесточена часть железнодорожных веток, сообщает "Укрзалізниця" 31 октября в официальном Telegram-канале

2022-10-31T10:43

2022-10-31T10:43

2022-10-31T11:05

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Сообщается, что также задерживаются поезда Киев – Краматорск и Киев – Днепр (Днепропетровск).В результате ракетных ударов и атаки беспилотников частично обесточенными остаются Киевская, Черкасская и Запорожская области. Всю территорию Украины ожидают аварийные отлючения электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221031/1040315663.html

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2022

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новости, киев, ужгород, поезд, укрзализниця, обстрелы