https://ukraina.ru/20221031/1040314318.html
Кличко назвал последствия удара по Киеву
Кличко назвал последствия удара по Киеву - 31.10.2022 Украина.ру
Кличко назвал последствия удара по Киеву
Часть Киева обесточена, в некоторых районах отключили водоснабжение. Об этом 31 октября пишет мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале
2022-10-31T09:54
2022-10-31T09:54
2022-10-31T09:54
новости
киев
электричество
виталий кличко
спецоперация
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Часть Киева отключили от электроснабжения. По словам Кличко, отключение вызвано ударами по объектам критической инфраструктуры. Ранее Кличко сообщил о дефиците электроэнергии - от 20 до 50%. По его словам, система энергоснабжения города работает в экстренном режиме с 28 октября. В столице веерной отключают электричество. На восстановление, по оценкам Кличко, понадобятся две-три недели. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, электричество, виталий кличко, спецоперация
Новости, Киев, электричество, Виталий Кличко, Спецоперация
Кличко назвал последствия удара по Киеву
Часть Киева обесточена, в некоторых районах отключили водоснабжение. Об этом 31 октября пишет мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале
Часть Киева отключили от электроснабжения. По словам Кличко, отключение вызвано ударами по объектам критической инфраструктуры.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал Кличко.
Ранее Кличко сообщил о дефиците электроэнергии - от 20 до 50%. По его словам, система энергоснабжения города работает в экстренном режиме с 28 октября. В столице веерной отключают электричество. На восстановление, по оценкам Кличко, понадобятся две-три недели.
Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.