https://ukraina.ru/20221031/1040314318.html

Кличко назвал последствия удара по Киеву

Кличко назвал последствия удара по Киеву - 31.10.2022 Украина.ру

Кличко назвал последствия удара по Киеву

Часть Киева обесточена, в некоторых районах отключили водоснабжение. Об этом 31 октября пишет мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

новости

киев

электричество

виталий кличко

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036884297_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bbd5f109348e94aa97889d8c6108a6ca.jpg.webp

Часть Киева отключили от электроснабжения. По словам Кличко, отключение вызвано ударами по объектам критической инфраструктуры. Ранее Кличко сообщил о дефиците электроэнергии - от 20 до 50%. По его словам, система энергоснабжения города работает в экстренном режиме с 28 октября. В столице веерной отключают электричество. На восстановление, по оценкам Кличко, понадобятся две-три недели. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, электричество, виталий кличко, спецоперация