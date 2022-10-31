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В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников

В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников - 31.10.2022 Украина.ру

В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников

Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая публикация появилась 31 октября на сайте ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны Российской Федерации

2022-10-31T08:37

2022-10-31T08:37

2022-10-31T08:37

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В сообщении приводятся слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала-полковника Евгения Бурдинского. Он заявил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.Также Бурдинский рассказал о том, что этой осенью призыв отложили на месяц из-за частичной мобилизации. Известно, что в ближайшее время на срочную службу призовут 120 тысяч человек. Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.В минувшую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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новости, срочники, призыв, мобилизация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область