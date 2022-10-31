В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников - 31.10.2022 Украина.ру
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В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников
В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников - 31.10.2022 Украина.ру
В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников
Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая публикация появилась 31 октября на сайте ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны Российской Федерации
2022-10-31T08:37
2022-10-31T08:37
новости
срочники
призыв
мобилизация
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
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В сообщении приводятся слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала-полковника Евгения Бурдинского. Он заявил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.Также Бурдинский рассказал о том, что этой осенью призыв отложили на месяц из-за частичной мобилизации. Известно, что в ближайшее время на срочную службу призовут 120 тысяч человек. Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.В минувшую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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новости, срочники, призыв, мобилизация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Новости, срочники, призыв, мобилизация, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область

В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников

08:37 31.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПризыв в Нацгвардию Украины
Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая публикация появилась 31 октября на сайте ФГБУ "Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны Российской Федерации
В сообщении приводятся слова начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерала-полковника Евгения Бурдинского. Он заявил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.
Также Бурдинский рассказал о том, что этой осенью призыв отложили на месяц из-за частичной мобилизации. Известно, что в ближайшее время на срочную службу призовут 120 тысяч человек. Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.
Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
В минувшую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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07:45
Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобожденияУкраинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал в интервью изданию Украина.ру о мобилизации, плене, и о том, чем он хотел бы заниматься после освобождения
 
НовостисрочникипризывмобилизацияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
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