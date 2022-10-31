https://ukraina.ru/20221031/1040266651.html

"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима

"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима - 31.10.2022 Украина.ру

"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что Запад умышленно умалчивает о преступлениях Киева против мирных жителей Донбасса

2022-10-31T04:15

2022-10-31T04:15

2022-10-31T04:15

новости

владимир путин

политолог

противник

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037824584_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_53327e290f4c36445ca1073f2834ba82.jpg

Эксперт считает, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию. При этом он подчеркнул, что спорить о том, как можно было поступить иначе сейчас уже бессмысленно.Нужно понимать главное, отмечает Бекман, - это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина – это русские земли, где население на 50% – русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет, добавил он.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040232627.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, политолог, противник, украина