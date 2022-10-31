"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима - 31.10.2022 Украина.ру
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"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима
"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима - 31.10.2022 Украина.ру
"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что Запад умышленно умалчивает о преступлениях Киева против мирных жителей Донбасса
2022-10-31T04:15
2022-10-31T04:15
новости
владимир путин
политолог
противник
украина
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Эксперт считает, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию. При этом он подчеркнул, что спорить о том, как можно было поступить иначе сейчас уже бессмысленно.Нужно понимать главное, отмечает Бекман, - это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина – это русские земли, где население на 50% – русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет, добавил он.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, политолог, противник, украина
Новости, Владимир Путин, политолог, противник, Украина

"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима

04:15 31.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что Запад умышленно умалчивает о преступлениях Киева против мирных жителей Донбасса
Эксперт считает, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию. При этом он подчеркнул, что спорить о том, как можно было поступить иначе сейчас уже бессмысленно.
Нужно понимать главное, отмечает Бекман, - это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.
Более того, киевский режим убил Дарью Дугину. Это философ, ученый. Они уже убивают ученых, а это откровенный сатанизм.
Йохан Бекман
Йохан Бекман
Политолог, правозащитник
На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина – это русские земли, где население на 50% – русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет, добавил он.
Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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