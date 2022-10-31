"Откровенный сатанизм": политолог из Финляндии оценил действия киевского режима
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что Запад умышленно умалчивает о преступлениях Киева против мирных жителей Донбасса
Эксперт считает, что Россия и Путин объективно оценили ситуацию и выстроили реалистичные планы, когда начинали спецоперацию. При этом он подчеркнул, что спорить о том, как можно было поступить иначе сейчас уже бессмысленно.
Нужно понимать главное, отмечает Бекман, - это Украина совершила агрессию, когда в 2014 году киевский режим начал "АТО" против мирных жителей Донбасса. И Запад никогда не писал о бомбардировках гражданских объектов, детей и стариков, которые продолжались восемь лет и продолжаются до сих пор.
Более того, киевский режим убил Дарью Дугину. Это философ, ученый. Они уже убивают ученых, а это откровенный сатанизм.
На Западе вообще фальсифицируют историю донбасского конфликта и историю Новороссии в целом. Украина – это русские земли, где население на 50% – русские, потому что они говорят по-русски, у них русская душа и русский менталитет, добавил он.
Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
28 октября, 09:52Washington Post призвала администрацию Байдена отнестись серьёзно к словам ПутинаБелому дому следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину и начать переговоры с Россией по поводу недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине и недопущения прямого столкновения сил РФ и США. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post