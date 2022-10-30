Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов - 30.10.2022 Украина.ру
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Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов
Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов - 30.10.2022 Украина.ру
Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов
Жителей Запорожской области не выпускают с Украины в домашний регион. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-30T09:24
2022-10-30T09:24
новости
владимир рогов
запорожская область
владимир зеленский
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Киевские власти мешают возвращению в домашний регион жителей Херсонской и Запорожской областей. При попытке вернуться, их помещают в лагеря для беженцев, сообщил Рогов. "Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - цитируют Рогова журналисты РИА Новости. Запад может осознать, что жители Украины массово бегут от режима Зеленского в Россию, этого опасаются в Киеве.
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новости, владимир рогов, запорожская область, владимир зеленский
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Владимир Зеленский

Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов

09:24 30.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Жителей Запорожской области не выпускают с Украины в домашний регион. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Киевские власти мешают возвращению в домашний регион жителей Херсонской и Запорожской областей. При попытке вернуться, их помещают в лагеря для беженцев, сообщил Рогов.
"Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - цитируют Рогова журналисты РИА Новости.
Запад может осознать, что жители Украины массово бегут от режима Зеленского в Россию, этого опасаются в Киеве.
Владимир Рогов
Вчера, 15:46
Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей Киевские власти угрожают, что когда возьмут под контроль ЗАЭС, всех сотрудников ждут репрессии - сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
 
НовостиВладимир РоговЗапорожская областьВладимир Зеленский
 
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