Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Жителей Запорожской области не выпускают с Украины в домашний регион. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Киевские власти мешают возвращению в домашний регион жителей Херсонской и Запорожской областей. При попытке вернуться, их помещают в лагеря для беженцев, сообщил Рогов.
"Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - цитируют Рогова журналисты РИА Новости.
Запад может осознать, что жители Украины массово бегут от режима Зеленского в Россию, этого опасаются в Киеве.
Вчера, 15:46Владимир Рогов: Сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы от украинских властей Киевские власти угрожают, что когда возьмут под контроль ЗАЭС, всех сотрудников ждут репрессии - сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.