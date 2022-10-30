https://ukraina.ru/20221030/1040297406.html

Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов

Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов - 30.10.2022 Украина.ру

Зеленский удерживает жителей Запорожской области - Рогов

Жителей Запорожской области не выпускают с Украины в домашний регион. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-30T09:24

2022-10-30T09:24

2022-10-30T09:24

новости

владимир рогов

запорожская область

владимир зеленский

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Киевские власти мешают возвращению в домашний регион жителей Херсонской и Запорожской областей. При попытке вернуться, их помещают в лагеря для беженцев, сообщил Рогов. "Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - цитируют Рогова журналисты РИА Новости. Запад может осознать, что жители Украины массово бегут от режима Зеленского в Россию, этого опасаются в Киеве.

https://ukraina.ru/20221029/1040285466.html

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новости, владимир рогов, запорожская область, владимир зеленский