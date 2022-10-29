https://ukraina.ru/20221029/1040284341.html

В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине

В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине - 29.10.2022 Украина.ру

В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине

Поставки Вашингтоном вооружений киевскому режиму снизили обороноспособность США и истощили их военные запасы. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября американским изданием 19fortyfive, специализирующемся на военной тематике

2022-10-29T13:14

2022-10-29T13:14

2022-10-29T13:14

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Автор статьи, отставной американский военный Дакота Вуд, отметил, что в течение последних 20 лет в операциях армии США в большом количестве используется техника, боеприпасы и оборудование времён "холодной войны". По его словам, военные запасы американской армии не восполнялись современными аналогами в том же темпе, как расходовались. Поддержка киевского режима Вашингтоном усугубила эту проблему, отметил военный.Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в ещё одном военном конфликте.По его мнению, подобная ситуация придаёт смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски для США.

https://ukraina.ru/20220701/1034270787.html

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новости, сша, спецоперация, военная помощь, армия