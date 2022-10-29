В США рассказали об истощении военных резервов в результате ввязывания в конфликт на Украине
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Поставки Вашингтоном вооружений киевскому режиму снизили обороноспособность США и истощили их военные запасы. Об этом говорится в статье, опубликованной 27 октября американским изданием 19fortyfive, специализирующемся на военной тематике
Автор статьи, отставной американский военный Дакота Вуд, отметил, что в течение последних 20 лет в операциях армии США в большом количестве используется техника, боеприпасы и оборудование времён "холодной войны".
По его словам, военные запасы американской армии не восполнялись современными аналогами в том же темпе, как расходовались. Поддержка киевского режима Вашингтоном усугубила эту проблему, отметил военный.
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Автор статьи отметил, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в ещё одном военном конфликте.
Хотя новая [военная] техника постепенно поступает на вооружение, силы продолжают сокращаться. Армия, едва способная справиться с одной войной, плохо оснащена для других [действий]. Если США придётся защищать партнёров по НАТО в Европе, они не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо ещё где-либо ещё
По его мнению, подобная ситуация придаёт смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски для США.