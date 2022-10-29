Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд - 29.10.2022 Украина.ру
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Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд - 29.10.2022 Украина.ру
Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд
Обороноспособность США неожиданно снизилась, а военные запасы истоищлись из-за поставок вооружения Украине, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом она написала в статье для издания 19fortyfive.
2022-10-29T09:15
2022-10-29T09:26
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В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе - говорит бывший морпех.США с такими запасами окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте, подобная ситуация придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски - считает Вуд.Сомнения у американских экспертов в боеготовности американской армии возникают не впервые. Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан считает, что морская пехота и ядерные силы можно считать высокоэффективными, потенциал же остальных родов войск - слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен говорила, что недобор во призывников может привести к катастрофическими последствиями армию США.
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новости, сша, армия, оружие, украина
Новости, США, Армия, оружие, Украина

Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд

09:15 29.10.2022 (обновлено: 09:26 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Обороноспособность США неожиданно снизилась, а военные запасы истоищлись из-за поставок вооружения Украине, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом она написала в статье для издания 19fortyfive.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе - говорит бывший морпех.

В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему. Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы". Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе".

США с такими запасами окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте, подобная ситуация придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски - считает Вуд.

Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?

Сомнения у американских экспертов в боеготовности американской армии возникают не впервые. Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан считает, что морская пехота и ядерные силы можно считать высокоэффективными, потенциал же остальных родов войск - слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен говорила, что недобор во призывников может привести к катастрофическими последствиями армию США.
 
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