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Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд

Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд - 29.10.2022 Украина.ру

Военные запасы США истощены поставками на Украину - Американский морпех в отставке Дакота Вуд

Обороноспособность США неожиданно снизилась, а военные запасы истоищлись из-за поставок вооружения Украине, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом она написала в статье для издания 19fortyfive.

2022-10-29T09:15

2022-10-29T09:15

2022-10-29T09:26

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В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе - говорит бывший морпех.США с такими запасами окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте, подобная ситуация придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски - считает Вуд.Сомнения у американских экспертов в боеготовности американской армии возникают не впервые. Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан считает, что морская пехота и ядерные силы можно считать высокоэффективными, потенциал же остальных родов войск - слабый и очень слабый. А эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен говорила, что недобор во призывников может привести к катастрофическими последствиями армию США.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, армия, оружие, украина