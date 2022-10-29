"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины" - 29.10.2022 Украина.ру
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"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины" - 29.10.2022 Украина.ру
"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
Украина.ру, 29.10.2022
2022-10-29T12:08
2022-10-29T12:09
музыка
культура
опера
театр
эксклюзив
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В честь всемирного Дня оперы 25 октября онлайн-платформа OperaVision создала уникальный проект международной кооперации для поддержки украинской культуры. Сборный коллектив артистов из семи городов мира исполнил оперу "Золотой обруч" украинского советского композитора Бориса Лятошинского.День ОперыАртисты, поучаствовавшие в проекте, кроме украинского Львова, представляли Хельсинки, Лондон, Рим, Сан-Франциско, Варшаву и Вашингтон. Куратор проекта – директор оперного театра в Вашингтоне Shenandoah Conservatory Элла Марчмент.Лятошинский – одна из ключевых фигур музыкального мира Украинской ССР. Лауреат двух Сталинских премий, награжденный Орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и многими другими советскими наградами, он стал одним из самых заметных украинских композиторов-модернистов.Впрочем, современная украинская "музыкальная теория" изо всех сил пытается выставить его диссидентом и антисоветчиком, но получается плохо. Да и трудно себе представить советского композитора, сделавшего очень много для украинской музыки и культуры в целом именно в советские времена.Лятошинский был по-настоящему влюблен в украинскую поэзию и мелодику, популяризировал стихи Максима Рыльского и Владимира Сосюры, писал романсы на их тексты, создал множество камерных и симфонических произведений на народные темы, прежде всего – "Украинский квинтет" - самое знаменитое произведение композитора, которое и принесло ему Сталинскую премию.Некоторые разногласия с властями если и возникли у Лятошинского, то лишь после Великой Отечественной войны, во время борьбы члена Политбюро Андрея Жданова с формализмом в искусстве. Однако, таких проблем как, например, у Вано Мурадели и Виссариона Шебалина у него не случилось. Лятошинского исполняли, печатали и проходили во всех музыкальных школах УССР.Опера "Золотой обруч" по мотивам повести поэта Ивана Франко "Захар Беркут" (на либретто Якова Мамонтова) была написана Лятошинским по распоряжению наркома образования Анатолия Луначарского. Луначарский считал, что все новое, молодое, обновленное должно упираться корнями в народные мотивы и историю, а потому настаивал на всевозможном использовании фольклорных сюжетов, и прежде всего – украинских.Совершенно особенный карпатский колорит повести Франко обрамляет сюжет XIII века и историю о битве на Калке народными легендами и поверьями. Карпатские селяне противостоят монгольскому нашествию, грозный боярин Тугар Волк старается помешать любви своей дочери Мирославы с Максимом, сыном местного старейшины Захара Беркута. Мораль, вложенная Франко в уста главного героя, призывает карпатских жителей объединиться против общего врага, отложить все распри, отразить монгольское нашествие. Золотой обруч – одновременно и шлем, и нимб – символ на красном стяге села, в котором происходит действие.Казалось бы, традиционный для украинской классической литературы сюжет, былинная драматургия и музыка композитора, богато использующего всю колористику фольклора разных регионов Украины, должны были обеспечить опере успех в независимой Украине, но ее сценическая жизнь была куда активнее в 30-е и 70-е годы, а теперь оперу, словно, достали с пыльной полки и ее впервые услышал зарубежный зритель. Вероятнее всего, конечно, без упоминания Луначарского и Сталинских премий автора…Какие оперы в почете?Пять государственных оперных театров Украины – Киевский, Одесский, Днепропетровский, Харьковский и Львовский распоряжением Минкульта с марта этого года должны были отказаться от произведений русских композиторов. Что же осталось в репертуаре?Львиную его долю составляет "золотой запас", классический репертуар европейских оперных театров – "Кармен" Жоржа Бизе, "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, "Набукко", "Аида" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Служанка-госпожа" Джованни Перголези, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.Харьковский театр "Схід опера" в этом месяце уехал в гастрольный тур "Европейский путь" по соседним государствам, афиши же остальных четырех театров приглашают зрителей именно на эти оперы, абсолютно бесспорные и обязательные для любого оперного театра европейской школы (оперные традиции Северной Америки и Юго-Восточной Азии, например, предполагают совершенно другой репертуар).Разумеется, должны быть на афишах и национальные произведения – в Киеве и Львове идет "Наталка-Полтавка" Николая Лысенко, один из традиционных брендов украинского театрального искусства, и "Запорожец за Дунаем" - опера-водевиль Семена Гулака-Артемовского.В Одесском театре идут сразу две оперы по лирической поэме Тараса Шевченко "Катерина" - местного композитора Александра Родина и Николая Аркаса, а также "Вий" Виталия Губаренко по произведению Николая Гоголя; во Львове – "Страшная месть" и "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича, "Сокол/Алкид" Дмитрия Бортнянского.Русские оперы и военная повесткаНи в Одессе, ни в Киеве, ни в Харькове не идут русские оперы. А вот Днепропетровский театр не убрал из репертуара "Князя Игоря" Александра Бородина и "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского.Совершенно специфический подход к "оперной дерусификации" продемонстрировал Львовский театр. В интервью украинским журналистам генеральный директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун высказал более чем загадочную позицию:"Да, сейчас русский мир использует такие фамилии, как Чайковский. Так что абсолютно нормально во время войны не обращаться к русской музыке, а аккумулировать все силы, чтобы заработали украинские композиторы, чтобы появились новые балеты, новые оперы. Вот что сделала Львовская опера? Есть Чайковского "Мазепа"? Есть. Он там позитивный? Нет. Но из-за того, что там Мазепа и он украинский, наши театры ставили. А мы и сейчас делаем оперу "Мазепа" наперекор Чайковскому".И уж совсем крамольную мысль он произнес о балетах Петра Ильича – Львовский театр не покажет "Щелкунчика" и "Лебединое озеро" в новогодние праздники, но Вовкун уверен, что они непременно вернутся на сцены украинских театров, потому что "независимо от политических взглядов, это – великие произведения искусства".Разумеется, чтобы выжить и не потерять лицо (и финансирование), а порой, вероятно, и от сердца, коллективы театров остаются в общей военной повестке. Все они готовили праздничные программы к "празднику" 14 октября, когда на Украине отмечают День казачества, Покрова Божьей Матери, день УПА* и День Защитников и Защитниц Украины.Артисты Днепропетровской оперы выступили с программой "Непокоренные" на музыку французского композитора Мориса Равеля на "Аллее памяти". Так сейчас местные власти называют сквер имени Ленина, в котором вандалами была уничтожена стела вождю с высеченными в камне словами "Победа Коммунизма неизбежна".*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20211015/1032466512.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, культура, опера, театр, эксклюзив
музыка, культура, опера, театр, Эксклюзив

"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"

12:08 29.10.2022 (обновлено: 12:09 29.10.2022)
 
© коллаж Украина.РуОбзор по культуре
Обзор по культуре
© коллаж Украина.Ру
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Мария Нестерова
автор Украина.ру
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В честь всемирного Дня оперы 25 октября онлайн-платформа OperaVision создала уникальный проект международной кооперации для поддержки украинской культуры. Сборный коллектив артистов из семи городов мира исполнил оперу "Золотой обруч" украинского советского композитора Бориса Лятошинского.
День Оперы
Артисты, поучаствовавшие в проекте, кроме украинского Львова, представляли Хельсинки, Лондон, Рим, Сан-Франциско, Варшаву и Вашингтон. Куратор проекта – директор оперного театра в Вашингтоне Shenandoah Conservatory Элла Марчмент.
Лятошинский – одна из ключевых фигур музыкального мира Украинской ССР. Лауреат двух Сталинских премий, награжденный Орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и многими другими советскими наградами, он стал одним из самых заметных украинских композиторов-модернистов.
Борис Лятошинский
Борис Лятошинский
Борис Лятошинский
Впрочем, современная украинская "музыкальная теория" изо всех сил пытается выставить его диссидентом и антисоветчиком, но получается плохо. Да и трудно себе представить советского композитора, сделавшего очень много для украинской музыки и культуры в целом именно в советские времена.
Лятошинский был по-настоящему влюблен в украинскую поэзию и мелодику, популяризировал стихи Максима Рыльского и Владимира Сосюры, писал романсы на их тексты, создал множество камерных и симфонических произведений на народные темы, прежде всего – "Украинский квинтет" - самое знаменитое произведение композитора, которое и принесло ему Сталинскую премию.
Некоторые разногласия с властями если и возникли у Лятошинского, то лишь после Великой Отечественной войны, во время борьбы члена Политбюро Андрея Жданова с формализмом в искусстве. Однако, таких проблем как, например, у Вано Мурадели и Виссариона Шебалина у него не случилось. Лятошинского исполняли, печатали и проходили во всех музыкальных школах УССР.
Опера "Золотой обруч" по мотивам повести поэта Ивана Франко "Захар Беркут" (на либретто Якова Мамонтова) была написана Лятошинским по распоряжению наркома образования Анатолия Луначарского. Луначарский считал, что все новое, молодое, обновленное должно упираться корнями в народные мотивы и историю, а потому настаивал на всевозможном использовании фольклорных сюжетов, и прежде всего – украинских.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАнатолий Луначарский
Анатолий Луначарский - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Анатолий Луначарский
Совершенно особенный карпатский колорит повести Франко обрамляет сюжет XIII века и историю о битве на Калке народными легендами и поверьями. Карпатские селяне противостоят монгольскому нашествию, грозный боярин Тугар Волк старается помешать любви своей дочери Мирославы с Максимом, сыном местного старейшины Захара Беркута. Мораль, вложенная Франко в уста главного героя, призывает карпатских жителей объединиться против общего врага, отложить все распри, отразить монгольское нашествие. Золотой обруч – одновременно и шлем, и нимб – символ на красном стяге села, в котором происходит действие.
Казалось бы, традиционный для украинской классической литературы сюжет, былинная драматургия и музыка композитора, богато использующего всю колористику фольклора разных регионов Украины, должны были обеспечить опере успех в независимой Украине, но ее сценическая жизнь была куда активнее в 30-е и 70-е годы, а теперь оперу, словно, достали с пыльной полки и ее впервые услышал зарубежный зритель. Вероятнее всего, конечно, без упоминания Луначарского и Сталинских премий автора…
- РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 16:00
Русская драма и украинская опера. Как украинские большевики реформировали театральную жизнь Киева и Харькова95 лет назад, 15 октября 1926 года в Киеве был открыт русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки). В те же дни украинский театр им. Ивана Франко переехал из Харькова в Киев, совершив междугородний обмен с театром «Березиль». А двумя неделями ранее было объявлено об открытии театров оперы и балета в этих двух городах.
Какие оперы в почете?
Пять государственных оперных театров Украины – Киевский, Одесский, Днепропетровский, Харьковский и Львовский распоряжением Минкульта с марта этого года должны были отказаться от произведений русских композиторов. Что же осталось в репертуаре?
Львиную его долю составляет "золотой запас", классический репертуар европейских оперных театров – "Кармен" Жоржа Бизе, "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, "Набукко", "Аида" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Служанка-госпожа" Джованни Перголези, "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.
Харьковский театр "Схід опера" в этом месяце уехал в гастрольный тур "Европейский путь" по соседним государствам, афиши же остальных четырех театров приглашают зрителей именно на эти оперы, абсолютно бесспорные и обязательные для любого оперного театра европейской школы (оперные традиции Северной Америки и Юго-Восточной Азии, например, предполагают совершенно другой репертуар).
Разумеется, должны быть на афишах и национальные произведения – в Киеве и Львове идет "Наталка-Полтавка" Николая Лысенко, один из традиционных брендов украинского театрального искусства, и "Запорожец за Дунаем" - опера-водевиль Семена Гулака-Артемовского.
В Одесском театре идут сразу две оперы по лирической поэме Тараса Шевченко "Катерина" - местного композитора Александра Родина и Николая Аркаса, а также "Вий" Виталия Губаренко по произведению Николая Гоголя; во Львове – "Страшная месть" и "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича, "Сокол/Алкид" Дмитрия Бортнянского.
Русские оперы и военная повестка
Ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Харькове не идут русские оперы. А вот Днепропетровский театр не убрал из репертуара "Князя Игоря" Александра Бородина и "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского.
Совершенно специфический подход к "оперной дерусификации" продемонстрировал Львовский театр. В интервью украинским журналистам генеральный директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун высказал более чем загадочную позицию:
"Да, сейчас русский мир использует такие фамилии, как Чайковский. Так что абсолютно нормально во время войны не обращаться к русской музыке, а аккумулировать все силы, чтобы заработали украинские композиторы, чтобы появились новые балеты, новые оперы. Вот что сделала Львовская опера? Есть Чайковского "Мазепа"? Есть. Он там позитивный? Нет. Но из-за того, что там Мазепа и он украинский, наши театры ставили. А мы и сейчас делаем оперу "Мазепа" наперекор Чайковскому".
Обзор по культуре
20 сентября, 06:45
Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторовСпецоперация РФ на Украине никак не повлияла на программы Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где продолжают заниматься по произведениям украинских композиторов и украинским народным песням. Об этом в интервью Украина.ру рассказал старший преподаватель кафедры педагогики и методики РАМ имени Гнесиных Дмитрий Беляк
И уж совсем крамольную мысль он произнес о балетах Петра Ильича – Львовский театр не покажет "Щелкунчика" и "Лебединое озеро" в новогодние праздники, но Вовкун уверен, что они непременно вернутся на сцены украинских театров, потому что "независимо от политических взглядов, это – великие произведения искусства".
Разумеется, чтобы выжить и не потерять лицо (и финансирование), а порой, вероятно, и от сердца, коллективы театров остаются в общей военной повестке. Все они готовили праздничные программы к "празднику" 14 октября, когда на Украине отмечают День казачества, Покрова Божьей Матери, день УПА* и День Защитников и Защитниц Украины.
Артисты Днепропетровской оперы выступили с программой "Непокоренные" на музыку французского композитора Мориса Равеля на "Аллее памяти". Так сейчас местные власти называют сквер имени Ленина, в котором вандалами была уничтожена стела вождю с высеченными в камне словами "Победа Коммунизма неизбежна".
*Деятельность организации запрещена в РФ
Обзор по культуре
15 октября, 06:49
Демарш хмельницких театров и остальное вопреки. Культура Украины на минувшей неделе
 
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12:08"Мазепа" назло Чайковскому и лауреат Сталинской премии Лятошинский "во славу Украины"
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