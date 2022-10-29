https://ukraina.ru/20221029/1040235267.html

Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы

Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы - 29.10.2022 Украина.ру

Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы

У украинцев нет уверенности в том, что они победят, что они делают правое дело. И это неверие, прикрытое бравадными лозунгами украинских политиков и генералов, приводит к тому, что украинские солдаты хотят побыстрее все закончить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-29T04:30

2022-10-29T04:30

2022-10-29T04:30

новости

полковник

всу

победа

лозунги

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По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина у России произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. Что только добавило неверия ВСУ."Самая большая проблема (для ВСУ – Ред.) еще то, что россияне не отсиживаются в окопах, они переходят в атаку – этого они (ВСУ – Ред.) не ждали. За этим переходом в атаку кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, ранее упущенная российской армией, она начинает потихоньку переходить в руки российских войск. Этого тоже боятся украинские вояки", - сказал полковник.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, полковник, всу, победа, лозунги