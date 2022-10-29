https://ukraina.ru/20221029/1040235267.html
Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы
Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы - 29.10.2022 Украина.ру
Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы
У украинцев нет уверенности в том, что они победят, что они делают правое дело. И это неверие, прикрытое бравадными лозунгами украинских политиков и генералов, приводит к тому, что украинские солдаты хотят побыстрее все закончить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-29T04:30
2022-10-29T04:30
2022-10-29T04:30
новости
полковник
всу
победа
лозунги
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По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина у России произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. Что только добавило неверия ВСУ."Самая большая проблема (для ВСУ – Ред.) еще то, что россияне не отсиживаются в окопах, они переходят в атаку – этого они (ВСУ – Ред.) не ждали. За этим переходом в атаку кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, ранее упущенная российской армией, она начинает потихоньку переходить в руки российских войск. Этого тоже боятся украинские вояки", - сказал полковник.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полковник, всу, победа, лозунги
Новости, полковник, ВСУ, победа, лозунги
Полковник назвал "ингредиент", которого ВСУ не хватает для победы
У украинцев нет уверенности в том, что они победят, что они делают правое дело. И это неверие, прикрытое бравадными лозунгами украинских политиков и генералов, приводит к тому, что украинские солдаты хотят побыстрее все закончить. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил полковник в отставке Виктор Баранец
"Итак – неверие, неверие и еще раз неверие в возможность успешных боев с россиянами. Почему? Потому, что россияне очень серьезно уперлись. Мы сделали, я считаю, надлежащие выводы, командиры, прежде всего, из тех оказий, которые у нас были под Балаклеей, под Изюмом, под Купянском. В конце концов, нельзя забывать, что мы Красный Лиман сдали", - заявил эксперт.
По его словам, с назначением командующим объединенной группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина у России произошло переосмысление той стратегической обстановки, которая сегодня есть на поле боя. Что только добавило неверия ВСУ.
"Самая большая проблема (для ВСУ – Ред.) еще то, что россияне не отсиживаются в окопах, они переходят в атаку – этого они (ВСУ – Ред.) не ждали. За этим переходом в атаку кроется одна чрезвычайно важная вещь – стратегическая инициатива, ранее упущенная российской армией, она начинает потихоньку переходить в руки российских войск. Этого тоже боятся украинские вояки", - сказал полковник.
Полностью прочитать интервью можно здесь: