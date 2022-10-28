https://ukraina.ru/20221028/1040264052.html

Американцам – не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября

Американцам – не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября - 28.10.2022 Украина.ру

Американцам – не до Украины, переломный момент для Германии: что говорили об Украине в мире 28 октября

Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T16:45

2022-10-28T16:45

2022-10-28T16:45

эксклюзив

владимир путин

россия

сша

украина

германия

штайнмайер

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Ветер перемен для Германии... от УкраиныВ обращении к гражданам страны президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германию ждут тяжёлые времена на фоне военной спецоперации РФ на Украине."24 февраля стало переломным моментом в истории. Это погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодолённой, время серьёзных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен. Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединённая Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра. Годы до 24 февраля были эпохой попутного ветра для Германии", – заявил Штайнмайер.Тем не менее, заверил глава государства, Берлин продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине: военную, политическую, финансовую, гуманитарную помощь – до тех пор, пока это будет необходимо."Мир изменился после эпохального перелома (начала военной спецоперации РФ на Украине – ред.), а это значит, что нам пора распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами. Это относится, в частности, к нашему взгляду на Россию. Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу", – заявил Штайнмайер.При этом он признал, что многие немцы чувствуют связь с Россией, любят русскую музыку и литературу, к тому же жители и Восточной, и Западной Германии благодарны за чудо объединения страны и не забывают, что оно осталось мирным благодаря президенту СССР Михаилу Горбачёву.Поддержка Украины со стороны США – под вопросом"По мере того как цена американской помощи Киеву растёт, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в прочной двухпартийной поддержке киевского режима начали появляться трещины", – пишет газета The Washington Times.В качестве признаков глубокого раскола в американском истеблишменте по украинскому вопросу названы письмо 30 конгрессменов-демократов с призывом к президенту США Джо Байдену начать переговоры с Россией ради прекращения конфликта. А также предупреждение ряда республиканцев о прекращении финансирования Киева, если их партия победит на промежуточных выборах в Конгресс.Политические разногласия в США свидетельствуют о том, что безоговорочная поддержка Киева теперь – под большим вопросом, констатирует The Washington Times.Но это ещё не всё."Европейцы опасаются, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон сократит помощь Киеву, а это, в свою очередь, может подорвать способность европейского континента поддерживать Украину", – добавил автор статьи.Украина американцам совсем не интереснаОфицер – ветеран Вооружённых сил США Станислав Крапивник рассказал, что американцы знают о речи, произведённой президентом РФ Владимиром Путиным на сессии дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, лишь то, что передают местные СМИ. А они интерпретируют слова российского лидера по собственному усмотрению."Путинские речи в Америке вообще никогда не транслируются целиком, тиражируются цитаты, которые выбираются, чтобы поддержать именно американскую сторону – пару слов тут, пару слов там. Как например, когда Владимир Путин предупредил об ответном ударе, то реакция была такой: "О, видишь, они хотят по нам ударить. Это всё, что они хотят. Они хотят ядерную войну". При этом всю цитату, конечно, удаляют, 5 секунд речи выдают", – сообщил Крапивник.При этом выступление Путина активно обсуждают пользователи соцсетей."Что меня обрадовало: некоторые из моих друзей мне прислали в Telegram речь Владимира Владимировича уже с переводом, на английском языке, или описание этой речи, ключевые темы. Русскоязычные люди переводят достаточно быстро и друг другу пересылают. Так что какой-то процент населения, конечно, это получает – от 2 000 до 10 000 человек. Хоть что-то пробивается в англоязычный мир", – добавил Крапивник.По его словам, большинство американцев вообще ничего не знают и не понимает, что сейчас происходит. А Украина, которую они не могут найти на карте, им не особо важна – их интересует только то, почему туда идут деньги из бюджета США.

https://ukraina.ru/20221025/1040118236.html

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир путин, россия, сша, украина, германия, штайнмайер