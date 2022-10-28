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Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ

Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ - 28.10.2022 Украина.ру

Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ

Украина в очередной раз обстреляла Херсон. На этот раз ракеты попали по местному онкологическому диспансеру. Об этом 28 октября рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев

2022-10-28T15:42

2022-10-28T15:42

2022-10-28T15:42

херсон

всу

обстрелы

спецоперация

новости

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"Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", - сказал он.В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, всу, обстрелы, спецоперация, новости