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Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ
Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ - 28.10.2022 Украина.ру
Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ
Украина в очередной раз обстреляла Херсон. На этот раз ракеты попали по местному онкологическому диспансеру. Об этом 28 октября рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев
2022-10-28T15:42
2022-10-28T15:42
2022-10-28T15:42
херсон
всу
обстрелы
спецоперация
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", - сказал он.В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, всу, обстрелы, спецоперация, новости
Херсон, ВСУ, обстрелы, Спецоперация, Новости
Онкодиспансер в Херсоне стал целью удара ВСУ
Украина в очередной раз обстреляла Херсон. На этот раз ракеты попали по местному онкологическому диспансеру. Об этом 28 октября рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильимиев
"Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", - сказал он.
В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.