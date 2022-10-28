https://ukraina.ru/20221028/1040252942.html

Алексей Кочетков: России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию

Алексей Кочетков: России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию - 28.10.2022 Украина.ру

Алексей Кочетков: России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию

Украинцев превратили в "вырусей" и заставили воевать до уничтожения русских, не оставив ни единого шанса на выживание. Об этом политолог, координатор... Украина.ру, 28.10.2022

2022-10-28T16:36

2022-10-28T16:36

2022-10-28T16:37

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Украинцев превратили в "вырусей" и заставили воевать до уничтожения русских, не оставив ни единого шанса на выживание. Об этом политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью изданию Украина.ру.В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Путин, в частности, отметил нарастающий кризис западной демократии и обозначил возможные пути выхода из него.— Алексей, что вам наиболее запомнилось из выступления главы государства?— Правильная постановка вопроса о политике Запада по отношению ко всему остальному мировому сообществу.Его (Путина) слова о том, что Запад претендует на все ресурсы человечества, а предлагаемые им порядок, основанный на "правилах", призванный позволить самому Западу жить вообще без правил. Это абсолютно чёткая и конкретно сформулированная позиция по отношению к современному Западу и его политике.Запад стремится к единодушному и единоличному правлению всем миром, хотя сам на это не способен физически. То есть его управление, его попытки навязать миру свою гегемонию ведут только к хаосу и общепланетарной катастрофе.Это самое главное, мне кажется.Потом, очень важный момент с политической и даже с философской точки зрения. Это то, что Путин говорил о кризисе либерализма. Его можно даже цитировать, что "Неолиберальная модель мира по-американски переживает глубокий доктринальный кризис - это уже даже не системный кризис".Американцам с их попыткой захватить контроль над всем миром, и, прежде всего, над всеми мировыми ресурсами, при том, что им совершенно нечего миру предложить взамен, кроме неоколониальной политики, кроме разрыва технологического, кроме сталкивания большей части человечества в Средневековье. Кроме развязывания войн по всему миру и уничтожения любого суверенитета в мире.Причём американцы и свой собственный суверенитет ни во что не ставят. То есть это полностью бросает человеческого под контроль транснациональных корпораций, компаний, внегосударственных, вненациональных, не ограниченных никакими законами, никакими правилами.Это бросает мир в худшее картины фантастического будущего, где никем не выбранные безвестные политики, то есть не политики, а руководители неких глобальных общемировых корпораций, руководят человечеством по своему усмотрению, абсолютно не считаясь с миллионами жертв, которые они бросают в топку ради прибыли.— Путин отметил, что конфликт на Украине можно отчасти назвать гражданской войной...— Да, характер гражданской войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, когда их [украинцев] насильственно переформатировали из русских "вырусь" и бросили на эту войну...Причём на войну, где перед украинцами ставят задачу или погибнуть полностью, или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание.Запад, те люди, которые вооружали и спонсировали государственный переворот (в 2014 году), приход к власти национал-либералов и откровенных нацистов. Те, кто спонсировал установление на Украине диктата современной нацистской идеологии, эти силы не оставляют украинцам ни малейшего шанса на существование и на выживание. Конечно, наша задача - уничтожить "украинство" как политическую идеологию. И вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью этой нацистской украинской идеологии, назад в русскую цивилизацию. На правах равноправных участников, на правах наших братьев и сестёр.— Что еще вы могли бы отметить?— На самом деле Россия бросила очень серьёзный вызов западным элитам, потребовав для себя суверенного права решать свою судьбу и судьбу своего народа, своей страны самостоятельно. Это и есть тот самый вызов, так как в самом начале выступления Президент сказал, что Запад не рассматривает возможности, какого-то суверенного права в мире, кроме как своего собственного.Это правильное понимание отношения Запада к нам, правильное понимание того, что другого выхода у нас нет. То есть мы правильно понимаем проблемы, которые перед нами возникли. Просто нужно чётко теперь формулировать задачи и переводить общество на военные рельсы, нужно окончательно избавиться от иллюзий и удалить, собственно говоря, от принятия решений людей, которые связывают судьбу с Западом и желают нашей стране поражения. Это просто жизненно необходимо.— Какими способами Россия, на ваш взгляд, может достичь полного суверенитета? — Только во всеуслышание, чётко заявив о наших национальных интересах. О том, что мы не просто освобождаем дружественную Украину, мы освобождаем свои исконные русские земли и отторгнутую от нас часть нашего собственного народа, что мы никому не позволим посягать на наш суверенитет, не позволим никому планировать создание пятидесяти государств на территории нашей страны.Мы не позволим никому говорить, что русский народ недостоин существования, недостоин управлять богатствами, которые ему принадлежат столетиями по праву, и мы не собираемся мириться с тем, что какая-то меньшая часть мира навязывает свою волю и пытается ограбить остальную, большую часть человечества.Мы не позволим толкать человечество в пропасть кучке зарвавшихся миллиардеров и либерал-глобалистов. Мы будем вести борьбу за свой суверенитет, бескомпромиссно и до конца. Я думаю, для этого мы должны провести в стране полную, не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, которые своё будущее связывают только с победой Запада и желают нашей стране поражения.

https://ukraina.ru/20221028/1040229403.html

https://ukraina.ru/20221027/1040217563.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, алексей кочетков, владимир путин, валдай, запад, россия, украина, сша, форум, мобилизация