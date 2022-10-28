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Эвакуация мирного населения с правобережья завершена в Херсоне

Эвакуация мирного населения с правобережья завершена в Херсоне - 28.10.2022 Украина.ру

Эвакуация мирного населения с правобережья завершена в Херсоне

Власти Херсона 28 октября объявили о завершении эвакуации гражданского населения с правого берега Днепра

2022-10-28T12:48

2022-10-28T12:48

2022-10-28T12:48

новости

херсон

эвакуация

спецоперация

россия

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Ранее власти региона призвали жителей переехать с правого берега на левый или же в другие регионы России из-за угрозы обстрелов. Также подчеркивалось, что никто не собирается сдавать город противнику. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, решение об эвакуации в Херсоне принято для сохранения жизней людей, которые в силу обстоятельств оказались в зоне боевых действий.Вероятно, таким образом планируется обеспечить маневренность военных при зачистке территории от ВСУ, считает он. Такой подход ускорит продвижение специальной военной операции, сказал ранее эксперт в интервью изданию Украина.ру.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсон, эвакуация, спецоперация, россия