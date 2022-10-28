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"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть

"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть - 28.10.2022 Украина.ру

"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть

Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 октября сообщила газета Wall Street Journal

2022-10-28T07:49

2022-10-28T07:49

2022-10-28T07:43

дональд трамп

илон маск

twitter

новости

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Глава отдела партнерских отношений в GroupM (ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек") Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, илон маск, twitter, новости