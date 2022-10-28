"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть - 28.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221028/1040226781.html
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть - 28.10.2022 Украина.ру
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 октября сообщила газета Wall Street Journal
2022-10-28T07:49
2022-10-28T07:43
дональд трамп
илон маск
twitter
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/12/1017321279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edee572bda54e44cc6d7f325cb1d840.jpg
Глава отдела партнерских отношений в GroupM (ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек") Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/12/1017321279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2573741ef61389c44a67d8579038cf2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, илон маск, twitter, новости
Дональд Трамп, Илон Маск, Twitter, Новости

"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть

07:49 28.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 октября сообщила газета Wall Street Journal
Глава отдела партнерских отношений в GroupM (ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек") Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".
По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен.
Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.
 
Дональд ТрампИлон МаскTwitterНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Из-за отсутствия электричества на Украине резко выросло число ДТП
09:40Путин на Валдае: адресат выбыл
09:32"Киеву не нужен мир": депутат Рады сделала неожиданное признание
09:06В США рассказали о том, как Киев успешно держит Запад в неведении о своих целях и потерях
09:05Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
09:00Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ — власти
08:49Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
08:34Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"
08:22Демократы США используют Украину для достижения своих амбиций - Fox News
08:10Бывший пленный рассказал, как украинские военные шантажировали его родных
08:00"Щупальца Вашингтона": Онищенко объяснил, почему США не допускают чужих до своих биолабораторий
07:57"Дни сочтены": депутат Госдумы посоветовал Зеленскому готовиться к бегству
07:49"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
07:45Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы
07:34Трамп заговорил о восстановлении аккаунта в Twitter после смены руководства
07:30Военный эксперт объяснил, почему ВСУ обречены на поражение
07:27Американский миллиардер Маск возглавил Twitter
07:20Эксперт назвал условие для достижение компромисса между Москвой и Киевом
07:15Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии
Лента новостейМолния