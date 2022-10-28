https://ukraina.ru/20221028/1040226781.html
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть - 28.10.2022 Украина.ру
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 октября сообщила газета Wall Street Journal
2022-10-28T07:49
2022-10-28T07:49
2022-10-28T07:43
дональд трамп
илон маск
twitter
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/12/1017321279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edee572bda54e44cc6d7f325cb1d840.jpg
Глава отдела партнерских отношений в GroupM (ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек") Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен. Другие клиенты занимают выжидательную позицию.Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101732/12/1017321279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2573741ef61389c44a67d8579038cf2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, илон маск, twitter, новости
Дональд Трамп, Илон Маск, Twitter, Новости
"Красная черта": рекламодатели Twitter испугались возвращения Трампа в соцсеть
Рекламодатели социальной сети Twitter обеспокоены планами ее нового владельца Илона Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 октября сообщила газета Wall Street Journal
Глава отдела партнерских отношений в GroupM (ведущем рекламном агентстве, которое представляет бренды "голубых фишек") Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов "красной чертой".
По ее словам, около десятка клиентов GroupM, владеющих рядом известных потребительских брендов, дали указание агентству приостановить рекламу в Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен.
Другие клиенты занимают выжидательную позицию.
Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. В свою очередь Трамп поздравил предпринимателя и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками, уже в понедельник.