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"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию
"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию - 28.10.2022 Украина.ру
"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец заявил изданию Украина.ру, что командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех провалов, которые произошли под Балаклеей, Изюмом и Купянском
2022-10-28T06:36
2022-10-28T06:36
2022-10-28T06:36
новости
украина
россия
спецоперация
владимир зеленский
армия
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По словам эксперта, Киев проводит очень серьезные перегруппировки сил. Вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники даже не брезгуют заявлениями о том, где они будут наступать, когда и какими силами, отмечает Баранец.Украине не спастись, считает полковник в отставке, потому что она сама в себя не верит. И сильно сомневается в возможности успешных боев с россиянами, которые очень серьезно уперлись. По словам Баранца, командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех оказий, которые произошли под Балаклеей, Изюмом, Купянском, а также в Красном Лимане.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040177659.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, спецоперация, владимир зеленский, армия
"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец заявил изданию Украина.ру, что командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех провалов, которые произошли под Балаклеей, Изюмом и Купянском
По словам эксперта, Киев проводит очень серьезные перегруппировки сил. Вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники даже не брезгуют заявлениями о том, где они будут наступать, когда и какими силами, отмечает Баранец.
Этим отличался уже давно и президент Украины Владимир Зеленский, чем, наверное, навсегда вошел в историю военного искусства. Как и его заявления, которые, по сути, были предательские по отношению к собственной армии, их можно занести в книгу рекордов Гиннесса.
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке
Украине не спастись, считает полковник в отставке, потому что она сама в себя не верит. И сильно сомневается в возможности успешных боев с россиянами, которые очень серьезно уперлись.
По словам Баранца, командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех оказий, которые произошли под Балаклеей, Изюмом, Купянском, а также в Красном Лимане.
Полную версию интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.