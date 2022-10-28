https://ukraina.ru/20221028/1040211273.html

"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию

"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию - 28.10.2022 Украина.ру

"Вопреки законам военного дела": эксперт о том, как Зеленский предавал собственную армию

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке, Виктор Баранец заявил изданию Украина.ру, что командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех провалов, которые произошли под Балаклеей, Изюмом и Купянском

2022-10-28T06:36

2022-10-28T06:36

2022-10-28T06:36

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По словам эксперта, Киев проводит очень серьезные перегруппировки сил. Вопреки всем законам военного искусства, украинские военачальники даже не брезгуют заявлениями о том, где они будут наступать, когда и какими силами, отмечает Баранец.Украине не спастись, считает полковник в отставке, потому что она сама в себя не верит. И сильно сомневается в возможности успешных боев с россиянами, которые очень серьезно уперлись. По словам Баранца, командиры российских ВС сделали надлежащие выводы из тех оказий, которые произошли под Балаклеей, Изюмом, Купянском, а также в Красном Лимане.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040177659.html

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2022

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новости, украина, россия, спецоперация, владимир зеленский, армия