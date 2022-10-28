Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы - 28.10.2022 Украина.ру
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Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы
Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы - 28.10.2022 Украина.ру
Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы
Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая ранее баллотировалась в мэры города, рассказала изданию Украина.ру о том, как по просьбе избирателей, занялась темой работы в Херсоне биолаборатории США. И получила от одной из ее сотрудниц интересное признание
2022-10-28T07:45
2022-10-28T07:45
новости
биолаборатории
чума
украина
херсон
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По словам собеседницы издания, сначала она пыталась найти биолабораторию в городе, позвонив по знакомым ученым, но все оказалось проще: адрес значился на сайте посольства США на Украине.С тер пор по ее информации в здании больше не проводят экспериментов. В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.Также ректор рассказала, что разговаривавшая с ней женщина показала ей договор между Пентагоном и Минздравом Украины, где значилось, что Вашингтон не несет никакой ответственности за гибель украинского персонала.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html
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новости, биолаборатории, чума, украина, херсон
Новости, биолаборатории, чума, Украина, Херсон

Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы

07:45 28.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанклаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант
лаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая ранее баллотировалась в мэры города, рассказала изданию Украина.ру о том, как по просьбе избирателей, занялась темой работы в Херсоне биолаборатории США. И получила от одной из ее сотрудниц интересное признание
По словам собеседницы издания, сначала она пыталась найти биолабораторию в городе, позвонив по знакомым ученым, но все оказалось проще: адрес значился на сайте посольства США на Украине.
"Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба. Мы туда вошли, двери открыты, висит значок, что это особо опасные инфекции. Там сидели две женщинки - божьи одуванчики и парень, который играл в пасьянс. Никаких колб и пробирок там не было. Белые чистые столы. Она (одна из женщин – Ред.) сказала, что до 2013 года американцы им присылали какие-то вещества и она из них сама вырастила полкило чумы. Я чуть не упала, когда это услышала. "Как это, чумы?". "Ну а что такого? Была же такая возможность"", - передала диалог Томилина.
С тер пор по ее информации в здании больше не проводят экспериментов. В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.
Также ректор рассказала, что разговаривавшая с ней женщина показала ей договор между Пентагоном и Минздравом Украины, где значилось, что Вашингтон не несет никакой ответственности за гибель украинского персонала.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Татьяна Томилина интервью
Вчера, 06:26
Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы
 
НовостибиолабораториичумаУкраинаХерсон
 
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