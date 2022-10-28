https://ukraina.ru/20221028/1040207085.html

Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы

Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы - 28.10.2022 Украина.ру

Томилина: я получила признание, что в Херсоне вырастили полкило чумы

Ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая ранее баллотировалась в мэры города, рассказала изданию Украина.ру о том, как по просьбе избирателей, занялась темой работы в Херсоне биолаборатории США. И получила от одной из ее сотрудниц интересное признание

2022-10-28T07:45

2022-10-28T07:45

2022-10-28T07:45

новости

биолаборатории

чума

украина

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/21/1033482185_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_d8142e87ecea39b2ef15e4476719955b.jpg

По словам собеседницы издания, сначала она пыталась найти биолабораторию в городе, позвонив по знакомым ученым, но все оказалось проще: адрес значился на сайте посольства США на Украине.С тер пор по ее информации в здании больше не проводят экспериментов. В то же время, уточнила Томилина, местные жители рассказали, что у здания лаборатории есть еще 3 этажа под землей, где неизвестно, что происходит.Также ректор рассказала, что разговаривавшая с ней женщина показала ей договор между Пентагоном и Минздравом Украины, где значилось, что Вашингтон не несет никакой ответственности за гибель украинского персонала.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040166806.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, биолаборатории, чума, украина, херсон