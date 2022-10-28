"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении - 28.10.2022 Украина.ру
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"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении - 28.10.2022 Украина.ру
"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие действия может предпринять Ереван после объявления российского депутата персоной нон-грата за высказывания в отношении Армении
2022-10-28T04:15
2022-10-28T04:15
новости
госдума
россия
константин затулин
армения
никол пашинян
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По мнению эксперта, для Москвы это является ещё одним признаком того, что Никол Пашинян собирается отвернуться от России и взять в свои союзники врагов России, прежде всего Францию и США. Армения пытается свести к минимуму контингент российских миротворцев и заменить их на миротворцев Франции и других стран НАТО, добавил Марков.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220923/1039026772.html
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новости, госдума, россия, константин затулин, армения, никол пашинян
Новости, Госдума, Россия, Константин Затулин, Армения, Никол Пашинян

"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении

04:15 28.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. премьер-министра Армении Н. Пашиняна
Брифинг и.о. премьер-министра Армении Н. Пашиняна
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Читать в
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие действия может предпринять Ереван после объявления российского депутата персоной нон-грата за высказывания в отношении Армении
По мнению эксперта, для Москвы это является ещё одним признаком того, что Никол Пашинян собирается отвернуться от России и взять в свои союзники врагов России, прежде всего Францию и США.
Армения пытается свести к минимуму контингент российских миротворцев и заменить их на миротворцев Франции и других стран НАТО, добавил Марков.
Он всегда был прозападным политиком. Значит, логика Пашиняна следующая. Карабахская война 2020-го года показала, что армия Азербайджана сильнее, к тому же, они получили поддержку со стороны Турции. Непрямую.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
Визит спикера палаты представителей конгресса США Н. Пелоси в Армению
23 сентября, 14:23
Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в АрмениюПоездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению объясняется частично их обычной политикой, направленной на усиление своего влияния в Закавказье, и частично – личными амбициями самой Пелоси. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Такая поддержка": Марков рассказал об ультиматуме Турции, который был озвучен Пашиняну
05:00Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте
04:45Военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
04:30РФ своевременно обнародовала информацию об украинской "грязной бомбе" - военный эксперт
04:23Звонит Макрон, возьми телефон: Шатилов объяснил любовь французского лидера к телефонной связи
04:15"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
04:04"Кольт и доброе слово": Шатилов рассказал, куда "дотянется" "грязная бомба" Киева
04:00Евсеев объяснил, как навсегда сделать невозможными подрыв киевским режимом "грязной" ядерной бомбы
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