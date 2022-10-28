https://ukraina.ru/20221028/1040192795.html

"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении

"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении - 28.10.2022 Украина.ру

"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие действия может предпринять Ереван после объявления российского депутата персоной нон-грата за высказывания в отношении Армении

2022-10-28T04:15

2022-10-28T04:15

2022-10-28T04:15

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армения

никол пашинян

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По мнению эксперта, для Москвы это является ещё одним признаком того, что Никол Пашинян собирается отвернуться от России и взять в свои союзники врагов России, прежде всего Францию и США. Армения пытается свести к минимуму контингент российских миротворцев и заменить их на миротворцев Франции и других стран НАТО, добавил Марков.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20220923/1039026772.html

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новости, госдума, россия, константин затулин, армения, никол пашинян