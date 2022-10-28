"Возьмет в союзники врагов России": Марков спрогнозировал возможные действия Армении
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие действия может предпринять Ереван после объявления российского депутата персоной нон-грата за высказывания в отношении Армении
По мнению эксперта, для Москвы это является ещё одним признаком того, что Никол Пашинян собирается отвернуться от России и взять в свои союзники врагов России, прежде всего Францию и США.
Армения пытается свести к минимуму контингент российских миротворцев и заменить их на миротворцев Франции и других стран НАТО, добавил Марков.
Он всегда был прозападным политиком. Значит, логика Пашиняна следующая. Карабахская война 2020-го года показала, что армия Азербайджана сильнее, к тому же, они получили поддержку со стороны Турции. Непрямую.
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23 сентября, 14:23Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в АрмениюПоездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению объясняется частично их обычной политикой, направленной на усиление своего влияния в Закавказье, и частично – личными амбициями самой Пелоси. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков