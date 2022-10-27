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Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира

Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира - 27.10.2022 Украина.ру

Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира

Россия рассчитывает на торжество прагматизма и диалог с Европой о бужущем миройстройстве. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

2022-10-27T17:46

2022-10-27T17:46

2022-10-27T17:51

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Президент России Владимир Путин назвал многополярное мироустройство единственным шансом Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. "Мы в отличие от Запада в чужой двор не лезем. Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка", - сказал Путин. Правосубъектность Европы в настоящее время "сильно ограничена", считает Путин. Попытки Запада "загнать всех под один шаблон" обречены.

https://ukraina.ru/20221027/1040215948.html

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