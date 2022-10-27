https://ukraina.ru/20221027/1040216293.html
Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира
Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира
Россия рассчитывает на торжество прагматизма и диалог с Европой о бужущем миройстройстве. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T17:46
2022-10-27T17:46
2022-10-27T17:51
новости
владимир путин
европа
валдай
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Президент России Владимир Путин назвал многополярное мироустройство единственным шансом Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. "Мы в отличие от Запада в чужой двор не лезем. Мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка", - сказал Путин. Правосубъектность Европы в настоящее время "сильно ограничена", считает Путин. Попытки Запада "загнать всех под один шаблон" обречены.
https://ukraina.ru/20221027/1040215948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, европа, валдай
Новости, Владимир Путин, Европа, Валдай
Путин рассчитывает на диалог России с Западом о строительстве многополярного мира
17:46 27.10.2022 (обновлено: 17:51 27.10.2022)
Россия рассчитывает на торжество прагматизма и диалог с Европой о бужущем миройстройстве. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"