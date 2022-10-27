https://ukraina.ru/20221027/1040215074.html
Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию
Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию - 27.10.2022 Украина.ру
Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию
Президент России Владимир Путин раскритиковал Запад за постоянные ни на чем не обоснованные обвинения в адрес России
2022-10-27T17:33
2022-10-27T17:33
2022-10-27T17:33
владимир путин
валдай
запад
россия
демократия
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"Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит – это всё происки Кремля. Ну на себя то посмотрите", - сказал Путин в своей речи на форуме "Валдай" в Москве.Он также отметил, что провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений.
https://ukraina.ru/20221027/1040214940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, валдай, запад, россия, демократия
Владимир Путин, Валдай, Запад, Россия, демократия
Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию
Президент России Владимир Путин раскритиковал Запад за постоянные ни на чем не обоснованные обвинения в адрес России