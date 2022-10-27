https://ukraina.ru/20221027/1040215074.html

Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию

Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию - 27.10.2022 Украина.ру

Путин призвал Запад "посмотреть на себя", прежде чем голословно обвинять Россию

Президент России Владимир Путин раскритиковал Запад за постоянные ни на чем не обоснованные обвинения в адрес России

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

владимир путин

валдай

запад

россия

демократия

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"Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит – это всё происки Кремля. Ну на себя то посмотрите", - сказал Путин в своей речи на форуме "Валдай" в Москве.Он также отметил, что провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений.

https://ukraina.ru/20221027/1040214940.html

валдай

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владимир путин, валдай, запад, россия, демократия