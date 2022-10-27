Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040200006.html
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции - 27.10.2022 Украина.ру
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Ереван договорился, что Франция разместит наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном
2022-10-27T13:46
2022-10-27T13:46
новости
армения
россия
франция
никол пашинян
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/74/1020237429_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_6ecd22b02433ffbe0253d1d4f33f7811.jpg.webp
После отказа Владимира Путина послать российскую армию на защиту Армении, Пашинян решил переориентироваться на сторону Франции, где тоже очень сильно армянское лобби, считает политолог. Выбор был очевиден: Париж занимает максимально проармянскую позицию в мире.Пашинян договорился о том, что Франция будет руководить размещением наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном.По мнению эксперта, в Армению могут послать и солдат других, так сказать, союзных государств, например, польских. Они будут воевать за интересы Еревана, ну и против России, прежде всего, добавил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/74/1020237429_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_5c04f1c85a388f670a007a8de5cc5b1e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, россия, франция, никол пашинян, политолог
Новости, Армения, Россия, Франция, Никол Пашинян, политолог

Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции

13:46 27.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Ереване
Акции протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Ереван договорился, что Франция разместит наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном
После отказа Владимира Путина послать российскую армию на защиту Армении, Пашинян решил переориентироваться на сторону Франции, где тоже очень сильно армянское лобби, считает политолог. Выбор был очевиден: Париж занимает максимально проармянскую позицию в мире.
Пашинян договорился о том, что Франция будет руководить размещением наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном.
Ну идея Пашиняна простая - втянуть Францию, чтобы Франция воевала там где-то, так сказать, а может послала, например, украинскую армию, украинских солдат туда.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
По мнению эксперта, в Армению могут послать и солдат других, так сказать, союзных государств, например, польских. Они будут воевать за интересы Еревана, ну и против России, прежде всего, добавил он.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:25
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина
 
НовостиАрменияРоссияФранцияНикол Пашинянполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
14:00Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам
13:48В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
13:46Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
13:26"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
13:19Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
13:14Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
13:04Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
12:59Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям
12:58Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"
12:56Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
12:49Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
12:40Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России
12:34"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
12:25От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось
12:24Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
12:10Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
12:03Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Лента новостейМолния