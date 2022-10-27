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Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции - 27.10.2022 Украина.ру
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Ереван договорился, что Франция разместит наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном
2022-10-27T13:46
2022-10-27T13:46
2022-10-27T13:46
новости
армения
россия
франция
никол пашинян
политолог
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После отказа Владимира Путина послать российскую армию на защиту Армении, Пашинян решил переориентироваться на сторону Франции, где тоже очень сильно армянское лобби, считает политолог. Выбор был очевиден: Париж занимает максимально проармянскую позицию в мире.Пашинян договорился о том, что Франция будет руководить размещением наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном.По мнению эксперта, в Армению могут послать и солдат других, так сказать, союзных государств, например, польских. Они будут воевать за интересы Еревана, ну и против России, прежде всего, добавил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армения, россия, франция, никол пашинян, политолог
Новости, Армения, Россия, Франция, Никол Пашинян, политолог
Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Ереван договорился, что Франция разместит наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном