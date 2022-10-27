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Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции

Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции - 27.10.2022 Украина.ру

Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции

Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Ереван договорился, что Франция разместит наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном

2022-10-27T13:46

2022-10-27T13:46

2022-10-27T13:46

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политолог

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После отказа Владимира Путина послать российскую армию на защиту Армении, Пашинян решил переориентироваться на сторону Франции, где тоже очень сильно армянское лобби, считает политолог. Выбор был очевиден: Париж занимает максимально проармянскую позицию в мире.Пашинян договорился о том, что Франция будет руководить размещением наблюдателей из стран Евросоюза и НАТО на территории между Арменией и Азербайджаном.По мнению эксперта, в Армению могут послать и солдат других, так сказать, союзных государств, например, польских. Они будут воевать за интересы Еревана, ну и против России, прежде всего, добавил он.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20220913/1038669209.html

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новости, армения, россия, франция, никол пашинян, политолог