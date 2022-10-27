Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении - 27.10.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
Политолог Сергей Марков рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Армения хочет, чтобы кто-то другой воевал на Кавказе за ее интересы. Выбор, по мнению эксперта, пал на Россию
2022-10-27T13:04
2022-10-27T13:04
новости
армения
ереван
россия
политолог
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По его мнению, в РФ есть мощнейшее сверхвлиятельное армянское лобби, которое включает в себя не только этнических армян, но и русских людей. На это лобби и рассчитывали в Ереване.Российские армяне настаивали на том, что Москва должна послать свою армию на защиту Еревана, напоминает политолог. Но Владимир Путин отказался это сделать, сказав жёсткое "нет" и руководству Армении, и армянскому лобби в России.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20201214/1029970996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, армения, ереван, россия, политолог
Новости, Армения, Ереван, Россия, политолог

Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении

13:04 27.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване
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Политолог Сергей Марков рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Армения хочет, чтобы кто-то другой воевал на Кавказе за ее интересы. Выбор, по мнению эксперта, пал на Россию
По его мнению, в РФ есть мощнейшее сверхвлиятельное армянское лобби, которое включает в себя не только этнических армян, но и русских людей. На это лобби и рассчитывали в Ереване.
Они предпринимали попытки для того, чтобы Россия выступила на стороне Армении, послали свою армию, чтобы русский солдат воевал, так сказать, за армянские интересы. Наиболее ярко это выразилось в словах Михаила Делягина, это русский по национальности, тоже является частью армянского лобби. Предлагал даже ядерный удар по территории Азербайджана.
Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
Российские армяне настаивали на том, что Москва должна послать свою армию на защиту Еревана, напоминает политолог. Но Владимир Путин отказался это сделать, сказав жёсткое "нет" и руководству Армении, и армянскому лобби в России.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 18:49
Баку и Ереван начали обмен пленнымиВ понедельник, 14 декабря, между Азербайджаном и Арменией начался обмен военнопленными и заложниками, захваченными во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан
 
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