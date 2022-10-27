https://ukraina.ru/20221027/1040197118.html

Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении

Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении - 27.10.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении

Политолог Сергей Марков рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Армения хочет, чтобы кто-то другой воевал на Кавказе за ее интересы. Выбор, по мнению эксперта, пал на Россию

2022-10-27T13:04

2022-10-27T13:04

2022-10-27T13:04

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По его мнению, в РФ есть мощнейшее сверхвлиятельное армянское лобби, которое включает в себя не только этнических армян, но и русских людей. На это лобби и рассчитывали в Ереване.Российские армяне настаивали на том, что Москва должна послать свою армию на защиту Еревана, напоминает политолог. Но Владимир Путин отказался это сделать, сказав жёсткое "нет" и руководству Армении, и армянскому лобби в России.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20201214/1029970996.html

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новости, армения, ереван, россия, политолог