CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото - 27.10.2022 Украина.ру
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CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото - 27.10.2022 Украина.ру
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, вернули Украине, чтобы позже передать родным в США. Об этом 26 октября сообщил американский CNN
2022-10-27T09:39
2022-10-27T09:39
новости
cnn
иностранные наемники
всу
татуировка
сша
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Телеканал выяснил, что погибший американец – 24-летний Джошуа Джонс. По данным издания, его останки были обнаружены в ДНР.Информацию подтвердил и отец Джонса, который сообщил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына. Ожидается, что произойдет это в ближайшее время.Ранее российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена — суд.
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новости, cnn, иностранные наемники, всу, татуировка, сша
Новости, CNN, иностранные наемники, ВСУ, татуировка, США

CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото

09:39 27.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, вернули Украине, чтобы позже передать родным в США. Об этом 26 октября сообщил американский CNN
Телеканал выяснил, что погибший американец – 24-летний Джошуа Джонс. По данным издания, его останки были обнаружены в ДНР.
"Украинцы сказали, что им удалось опознать тело Джонса по татуировкам и другим внешним признакам", — уточняется в публикации.
© ТелеграмАмериканский наемник Джошуа Джонс
Американский наемник Джошуа Джонс
© Телеграм
Американский наемник Джошуа Джонс
Информацию подтвердил и отец Джонса, который сообщил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына. Ожидается, что произойдет это в ближайшее время.
Ранее российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена — суд.
Зеленский НАТО
09:08
CNN: глава ЦРУ съездил на Украину, где опроверг слова БайденаГлава ЦРУ Уильям Бернс посещал Украину для встречи Владимиром Зеленским и другими госслужащими в октябре текущего года. Такое сообщение сделал американский телеканал CNN 26 октября
 
НовостиCNNиностранные наемникиВСУтатуировкаСША
 
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