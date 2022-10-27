https://ukraina.ru/20221027/1040184357.html

CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото

CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото - 27.10.2022 Украина.ру

CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото

Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, вернули Украине, чтобы позже передать родным в США. Об этом 26 октября сообщил американский CNN

2022-10-27T09:39

2022-10-27T09:39

2022-10-27T09:39

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Телеканал выяснил, что погибший американец – 24-летний Джошуа Джонс. По данным издания, его останки были обнаружены в ДНР.Информацию подтвердил и отец Джонса, который сообщил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына. Ожидается, что произойдет это в ближайшее время.Ранее российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена — суд.

https://ukraina.ru/20221027/1040181623.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, cnn, иностранные наемники, всу, татуировка, сша