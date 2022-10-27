https://ukraina.ru/20221027/1040184357.html
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото - 27.10.2022 Украина.ру
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, вернули Украине, чтобы позже передать родным в США. Об этом 26 октября сообщил американский CNN
2022-10-27T09:39
2022-10-27T09:39
2022-10-27T09:39
новости
cnn
иностранные наемники
всу
татуировка
сша
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Телеканал выяснил, что погибший американец – 24-летний Джошуа Джонс. По данным издания, его останки были обнаружены в ДНР.Информацию подтвердил и отец Джонса, который сообщил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына. Ожидается, что произойдет это в ближайшее время.Ранее российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена — суд.
https://ukraina.ru/20221027/1040181623.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, cnn, иностранные наемники, всу, татуировка, сша
Новости, CNN, иностранные наемники, ВСУ, татуировка, США
CNN: погибшего американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, опознали по татуировкам - фото
Тело американского наемника, погибшего в августе во время боевых действий на стороне ВСУ, вернули Украине, чтобы позже передать родным в США. Об этом 26 октября сообщил американский CNN