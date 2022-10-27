Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине - 27.10.2022 Украина.ру
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Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине
Франция поддерживает "каналы для диалога" с Россией по поводу событий на Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая 26 октября в Сенате
2022-10-27T09:21
2022-10-27T09:21
новости
спецоперация
франция
премьер-министр
ес
переговоры
киевский режим
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Она отметила важность поддержания отношений с Россией, которая и после окончания конфликта на Украине останется "мощной державой" и соседом ЕС.Долгосрочное решение конфликта может быть найдено только дипломатическим путём, а переговоры должны начаться в тот момент, когда к этому будет готов киевский режим, утверждала политик.Ранее экс-президент Франции Николя Саркози осудил увеличение поставок оружия киевскому режиму со стороны стран ЕС, сравнил их поведение с "танцами на краю вулкана".
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новости, спецоперация, франция, премьер-министр, ес, переговоры, киевский режим
Новости, Спецоперация, Франция, премьер-министр, ЕС, переговоры, киевский режим

Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине

09:21 27.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Франция поддерживает "каналы для диалога" с Россией по поводу событий на Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая 26 октября в Сенате
Она отметила важность поддержания отношений с Россией, которая и после окончания конфликта на Украине останется "мощной державой" и соседом ЕС.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциямиПрезидент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
Долгосрочное решение конфликта может быть найдено только дипломатическим путём, а переговоры должны начаться в тот момент, когда к этому будет готов киевский режим, утверждала политик.

Мы сможем найти решение этого конфликта не на поле боя, но за столом переговоров. В ожидании того, когда будут созданы условия для начала переговоров, мы должны поддерживать Украину столько, сколько сможем, не входя в войну с Россией

Элизабет Борн
Премьер-министр Франции
Ранее экс-президент Франции Николя Саркози осудил увеличение поставок оружия киевскому режиму со стороны стран ЕС, сравнил их поведение с "танцами на краю вулкана".
 
НовостиСпецоперацияФранцияпремьер-министрЕСпереговорыкиевский режим
 
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