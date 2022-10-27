https://ukraina.ru/20221027/1040181835.html
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине
Франция поддерживает "каналы для диалога" с Россией по поводу событий на Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая 26 октября в Сенате
2022-10-27T09:21
2022-10-27T09:21
2022-10-27T09:21
новости
спецоперация
франция
премьер-министр
ес
переговоры
киевский режим
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Она отметила важность поддержания отношений с Россией, которая и после окончания конфликта на Украине останется "мощной державой" и соседом ЕС.Долгосрочное решение конфликта может быть найдено только дипломатическим путём, а переговоры должны начаться в тот момент, когда к этому будет готов киевский режим, утверждала политик.Ранее экс-президент Франции Николя Саркози осудил увеличение поставок оружия киевскому режиму со стороны стран ЕС, сравнил их поведение с "танцами на краю вулкана".
https://ukraina.ru/20221003/1039298352.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, франция, премьер-министр, ес, переговоры, киевский режим
Новости, Спецоперация, Франция, премьер-министр, ЕС, переговоры, киевский режим
Премьер-министр Борн: Франция поддерживает диалог с Россией по Украине
Франция поддерживает "каналы для диалога" с Россией по поводу событий на Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, выступая 26 октября в Сенате