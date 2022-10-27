Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы - 27.10.2022 Украина.ру
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Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы
Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы - 27.10.2022 Украина.ру
Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы
Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T06:26
2022-10-27T06:26
интервью
биолаборатории
украина
сша
херсон
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Основная проблема биолабораторий США на Украине состоит в том, что об их существовании известно из открытых источников. Но сегодня по-прежнему никому нет дела до того, чем они на самом деле занимаются и как их можно обезвредить, считает ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая в свое время занималась этой проблемой.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру- Татьяна Юрьевна, насколько я знаю, в 2015 году вы баллорировались в мэры Херсона под лозунгами борьбы с американскими биолабораториями. Почему вас тогда заинтересовала эта проблема?- Не совсем так. Когда я баллотировалась в мэры города, мне на электронную почту пришло письмо с вопросом, что вы будете делать с этой американской лабораторией. Я об этом ничего не знала, но я стала обзванивать всех своих знакомых. Я позвонила доктору наук, позвонила одному киевскому вирусологу. А потом девочка в моем предвыборном штабе открыла сайт посольства США на Украине, где открыто было написано, что в ценрте Херсона на улице Уварова находится "Лаборатория особо опасных инфекций". Этот договор был заключен еще при Ющенко.Всего на Украине таких 15 лабораторий. Конкретно наша лаборатория стоит более 900 тысяч долларов. В Харькове на нее выделялось 1,3 млн. Но об этом почему-то никто не знал. Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба.Лаборатория находится возле приемных покоев больницы. Мы туда вошли, двери открыты, висит значок, что это особо опасные инфекции. Там сидели две женщинки - божьи одуванчики и парень, который играл в пасьянс. Никаких колб и пробирок там не было. Белые чистые столы. Да, там чем-то пахло, но оказалось, что там кто-то из блатных делал мебель, а мебель оказалась бракованная, как на Украине.Так вот эта женщина мне начала рассказывать, что с 2013 года они не проводят никаких анализов и все у них хорошо.- А до 2013 года?- Она сказала, что до 2013 года американцы им присылали какие-то вещества и я из них сама вырастила полкило чумы. Я чуть не упала, когда это услышала. "Как это, чумы?". "Ну а что такого? Была же такая возможность. Но с 2013 года нас не берут на баланс. Американцы хотели, чтобы именно область платила нам зарплату и закупала для нас химикаты, чтобы мы что-то делали".Я задалась вопросом, а что же они на самом деле делали. А потом пришел мужик из соседнего дома и прямо нам сказал: "Так вы по поводу американской лаборатории? Так это только два этажа сверху, там еще три этажа снизу. Это все при нас строилось. Привозили апаратуру, по периметру стояли военные с автоматами".Я у этой женщины спрашиваю, есть ли у них какие-то документы. Она мне показала договоренность между Пентагоном и Минздравом Украины. Я была просто в шоке, когда я увидела пункт, что государство Украина как юридический объект не может обращаться в международные суда в том случае, если погибнет работник этой лаборатории. Также Украина не имеет право досматривать никакие грузы, которые привозят американцы. Зато если американский солдат умрет в этой лаборатории, то Украина будет отвечать за это перед родственниками погибшего. Американцы у нас превыше всего.Про меня потом говорили, что я городская сумасшедшая. Но я написала запрос и мне пришел ответ, что в 2005 году действительно началось строительство лабораторий особо опасных инфекций. В 2008 году его закончили. И все эти годы она работает.То есть эта лаборатория - это не эти полтора этажа сверху, а три этажа снизу. Что они там делают внизу, вам никто не скажет.- А что с ними сейчас?- Насколько мне известно, после 24 февраля наши этими лабораториями не интересовались. Они пришли, опечатали там все и больше ничего не делали.- Когда вы общались с этими "женщинками" на первых двух этажах, какое они произвели на вас впечатление? Они действительно не осознавали, насколько опасно то, чем они там занимаются?- Да этим старушкам уже было лет 80. Одна худенькая, другая - толстенькая. Они вообще не понимали, что там происходит. Их туда поставили как марионеток. Они к каким-то субстанциям когда-то имели отношение и они этим и занимались. А о том, что происходит в глубине лаборатории, она вообще не знала.Она так хвалила Америку за то, что она им эти ингредиенты поставляет. Мол, где-то там якобы нашли ящур, а она сделала анализы и ящур не подтвердился. А с 2013 года им перестали эти вещества поставлять и они больше ничего не делают. Я даже не знаю, получали они зарплату или нет.А этот парень мне вообще показался невменяемым. Если бы ему дали 100 долларов, он бы за эти деньги из этой лаборатории все вынес бы. Правда, там выносить было нечего.- Украинское общество в то время интересовалось этой проблемой?- В Харькове интересовались. Они поднимали кипеш, что из-за строительства этой лаборатории где-то под Харьковом могут загрязнить речку. Еще возмущалась общественность Одессы, где во время строительства такой лаборатории изымали оборудование у центра злаковых культур. А в остальных городах это никому не было интересно. Повторюсь, меня все это время считали городской сумасшедшей.- Так а сейчас российские войска опечатали эту лабораторию и там больше ничего нет?- Почему ничего нет? Лаборатория есть. Просто никому до этого дела нет. Я уже сто раз предлагала направить туда хоть кого-то, кто в этом разбирается, чтобы посмотреть, что там. Но ничего не происходит.
https://ukraina.ru/20221014/1039699659.html
https://ukraina.ru/20220310/1033489085.html
https://ukraina.ru/20220527/1034049194.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, биолаборатории, украина, сша, херсон
Интервью, биолаборатории, Украина, США, Херсон

Татьяна Томилина: В херсонской биолаборатории США "случайно" вырастили полкило чумы

06:26 27.10.2022
 
© Youtube Татьяна Томилина Татьяна Томилина интервью
 Татьяна Томилина интервью
© Youtube Татьяна Томилина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Основная проблема биолабораторий США на Украине состоит в том, что об их существовании известно из открытых источников. Но сегодня по-прежнему никому нет дела до того, чем они на самом деле занимаются и как их можно обезвредить, считает ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина, которая в свое время занималась этой проблемой.
Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру
- Татьяна Юрьевна, насколько я знаю, в 2015 году вы баллорировались в мэры Херсона под лозунгами борьбы с американскими биолабораториями. Почему вас тогда заинтересовала эта проблема?
- Не совсем так. Когда я баллотировалась в мэры города, мне на электронную почту пришло письмо с вопросом, что вы будете делать с этой американской лабораторией. Я об этом ничего не знала, но я стала обзванивать всех своих знакомых. Я позвонила доктору наук, позвонила одному киевскому вирусологу. А потом девочка в моем предвыборном штабе открыла сайт посольства США на Украине, где открыто было написано, что в ценрте Херсона на улице Уварова находится "Лаборатория особо опасных инфекций". Этот договор был заключен еще при Ющенко.
Татьяна Томилина интервью
14 октября, 15:02
Ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, пережившая покушение украинской ДРГ:Всё у нас получится
Всего на Украине таких 15 лабораторий. Конкретно наша лаборатория стоит более 900 тысяч долларов. В Харькове на нее выделялось 1,3 млн. Но об этом почему-то никто не знал. Я тогда позвонила бывшему губернатору Костяку, который в 2013 году открывал ее, пока еще до 2015 года они ее не взяли на баланс, но никто ничего путного тоже не сказал. Тогда я взяла и пошла туда с представителями своего штаба.
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10 марта, 17:14
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Лаборатория находится возле приемных покоев больницы. Мы туда вошли, двери открыты, висит значок, что это особо опасные инфекции. Там сидели две женщинки - божьи одуванчики и парень, который играл в пасьянс. Никаких колб и пробирок там не было. Белые чистые столы. Да, там чем-то пахло, но оказалось, что там кто-то из блатных делал мебель, а мебель оказалась бракованная, как на Украине.
Так вот эта женщина мне начала рассказывать, что с 2013 года они не проводят никаких анализов и все у них хорошо.
- А до 2013 года?
- Она сказала, что до 2013 года американцы им присылали какие-то вещества и я из них сама вырастила полкило чумы. Я чуть не упала, когда это услышала. "Как это, чумы?". "Ну а что такого? Была же такая возможность. Но с 2013 года нас не берут на баланс. Американцы хотели, чтобы именно область платила нам зарплату и закупала для нас химикаты, чтобы мы что-то делали".
Я задалась вопросом, а что же они на самом деле делали. А потом пришел мужик из соседнего дома и прямо нам сказал: "Так вы по поводу американской лаборатории? Так это только два этажа сверху, там еще три этажа снизу. Это все при нас строилось. Привозили апаратуру, по периметру стояли военные с автоматами".
Я у этой женщины спрашиваю, есть ли у них какие-то документы. Она мне показала договоренность между Пентагоном и Минздравом Украины. Я была просто в шоке, когда я увидела пункт, что государство Украина как юридический объект не может обращаться в международные суда в том случае, если погибнет работник этой лаборатории. Также Украина не имеет право досматривать никакие грузы, которые привозят американцы. Зато если американский солдат умрет в этой лаборатории, то Украина будет отвечать за это перед родственниками погибшего. Американцы у нас превыше всего.
Про меня потом говорили, что я городская сумасшедшая. Но я написала запрос и мне пришел ответ, что в 2005 году действительно началось строительство лабораторий особо опасных инфекций. В 2008 году его закончили. И все эти годы она работает.
Производство пробирок на предприятии Гранат Био Тех - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 19:43
«Подопытные украинцы»: СБУ знала о намерениях США создавать биологическое оружие в лабораториях УкраиныСША хотят использовать лаборатории на Украине для создания или модернизации новых типов биологического оружия, говорится в опубликованных министерством обороны РФ документах СБУ
То есть эта лаборатория - это не эти полтора этажа сверху, а три этажа снизу. Что они там делают внизу, вам никто не скажет.
- А что с ними сейчас?
- Насколько мне известно, после 24 февраля наши этими лабораториями не интересовались. Они пришли, опечатали там все и больше ничего не делали.
- Когда вы общались с этими "женщинками" на первых двух этажах, какое они произвели на вас впечатление? Они действительно не осознавали, насколько опасно то, чем они там занимаются?
- Да этим старушкам уже было лет 80. Одна худенькая, другая - толстенькая. Они вообще не понимали, что там происходит. Их туда поставили как марионеток. Они к каким-то субстанциям когда-то имели отношение и они этим и занимались. А о том, что происходит в глубине лаборатории, она вообще не знала.
Она так хвалила Америку за то, что она им эти ингредиенты поставляет. Мол, где-то там якобы нашли ящур, а она сделала анализы и ящур не подтвердился. А с 2013 года им перестали эти вещества поставлять и они больше ничего не делают. Я даже не знаю, получали они зарплату или нет.
А этот парень мне вообще показался невменяемым. Если бы ему дали 100 долларов, он бы за эти деньги из этой лаборатории все вынес бы. Правда, там выносить было нечего.
- Украинское общество в то время интересовалось этой проблемой?
- В Харькове интересовались. Они поднимали кипеш, что из-за строительства этой лаборатории где-то под Харьковом могут загрязнить речку. Еще возмущалась общественность Одессы, где во время строительства такой лаборатории изымали оборудование у центра злаковых культур. А в остальных городах это никому не было интересно. Повторюсь, меня все это время считали городской сумасшедшей.
- Так а сейчас российские войска опечатали эту лабораторию и там больше ничего нет?
- Почему ничего нет? Лаборатория есть. Просто никому до этого дела нет. Я уже сто раз предлагала направить туда хоть кого-то, кто в этом разбирается, чтобы посмотреть, что там. Но ничего не происходит.
 
ИнтервьюбиолабораторииУкраинаСШАХерсон
 
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