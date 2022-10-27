Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"

"Папа Франциск на Байдена повлиять не может, тем более, что фактически под Байденом и рядом с ним, а иногда сверху Байдена есть американские спецслужбы, которые напрямую еще и от англичан руководят Киевской властью во всей этой операции. Есть Госдепартамент и его предельно жёсткая позиция. Поэтому звонить там договариваться, уговаривать – это всё хорошо. Но я в эффективности этих уговоров по отношению к американцам абсолютно не верю", - сказал эксперт.