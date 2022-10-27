https://ukraina.ru/20221027/1040151469.html
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках" - 27.10.2022 Украина.ру
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине. Возымеют ли результат подобные звонки, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T05:15
2022-10-27T05:15
2022-10-27T05:15
новости
виталий третьяков
предложение
эммануэль макрон
владимир путин
папа римский
звонок
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Третьяков добавил, что абсолютно уверен в подготовке "грязной бомбы" на Украине, поскольку киевский режим способен абсолютно на всё. И американцы с европейцами ему в этом потакают, не обращая внимания на то, что "проект" может выйти из под контроля, начав самостоятельно решать взрывать что-либо или нет."Холодные звонки" - исходящие вызовы незаинтересованным абонентам с целью презентации товара, услуги, предложение купить.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий третьяков, предложение, эммануэль макрон, владимир путин, папа римский, звонок
Новости, Виталий Третьяков, предложение, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Папа Римский, звонок
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине. Возымеют ли результат подобные звонки, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Виталий Третьяков
"Папа Франциск на Байдена повлиять не может, тем более, что фактически под Байденом и рядом с ним, а иногда сверху Байдена есть американские спецслужбы, которые напрямую еще и от англичан руководят Киевской властью во всей этой операции. Есть Госдепартамент и его предельно жёсткая позиция. Поэтому звонить там договариваться, уговаривать – это всё хорошо. Но я в эффективности этих уговоров по отношению к американцам абсолютно не верю", - сказал эксперт.
Третьяков добавил, что абсолютно уверен в подготовке "грязной бомбы" на Украине, поскольку киевский режим способен абсолютно на всё. И американцы с европейцами ему в этом потакают, не обращая внимания на то, что "проект" может выйти из под контроля, начав самостоятельно решать взрывать что-либо или нет.
"Холодные звонки" - исходящие вызовы незаинтересованным абонентам с целью презентации товара, услуги, предложение купить.
Полностью прочитать интервью можно здесь: