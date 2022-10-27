Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках" - 27.10.2022 Украина.ру
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Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках" - 27.10.2022 Украина.ру
Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине. Возымеют ли результат подобные звонки, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T05:15
2022-10-27T05:15
новости
виталий третьяков
предложение
эммануэль макрон
владимир путин
папа римский
звонок
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Третьяков добавил, что абсолютно уверен в подготовке "грязной бомбы" на Украине, поскольку киевский режим способен абсолютно на всё. И американцы с европейцами ему в этом потакают, не обращая внимания на то, что "проект" может выйти из под контроля, начав самостоятельно решать взрывать что-либо или нет."Холодные звонки" - исходящие вызовы незаинтересованным абонентам с целью презентации товара, услуги, предложение купить.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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новости, виталий третьяков, предложение, эммануэль макрон, владимир путин, папа римский, звонок
Новости, Виталий Третьяков, предложение, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Папа Римский, звонок

Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"

05:15 27.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане президента Франции. На встрече Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену для урегулирования ситуации на Украине. Возымеют ли результат подобные звонки, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Виталий Третьяков
"Папа Франциск на Байдена повлиять не может, тем более, что фактически под Байденом и рядом с ним, а иногда сверху Байдена есть американские спецслужбы, которые напрямую еще и от англичан руководят Киевской властью во всей этой операции. Есть Госдепартамент и его предельно жёсткая позиция. Поэтому звонить там договариваться, уговаривать – это всё хорошо. Но я в эффективности этих уговоров по отношению к американцам абсолютно не верю", - сказал эксперт.
Третьяков добавил, что абсолютно уверен в подготовке "грязной бомбы" на Украине, поскольку киевский режим способен абсолютно на всё. И американцы с европейцами ему в этом потакают, не обращая внимания на то, что "проект" может выйти из под контроля, начав самостоятельно решать взрывать что-либо или нет.
"Холодные звонки" - исходящие вызовы незаинтересованным абонентам с целью презентации товара, услуги, предложение купить.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виталий Третьяков
25 октября, 18:31
Папа римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" — Виталий Третьяков
 
НовостиВиталий ТретьяковпредложениеЭммануэль МакронВладимир ПутинПапа Римскийзвонок
 
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