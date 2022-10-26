https://ukraina.ru/20221026/1040175837.html

"Случайно сошла ракета": Евсеев объяснил, как истребители РФ заставили Британию отложить провокации

"Случайно сошла ракета": Евсеев объяснил, как истребители РФ заставили Британию отложить провокации - 26.10.2022 Украина.ру

"Случайно сошла ракета": Евсеев объяснил, как истребители РФ заставили Британию отложить провокации

Показательный огневой контакт российских истребителей с британским самолетом-разведчиком над черным морем стал предупреждением Лондону, это должно заставить британцев отложить провокации на освобожденных территориях Украины, заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-26T20:18

2022-10-26T20:18

2022-10-26T20:18

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Он отметил, что речь идет о намерениях подрыва Киевом при поддержке Великобритании Каховской ГЭС и использовании "грязной" ядерной бомбы с тем, чтобы обвинить в этих терактах Россию."Мне кажется, что случай с британским самолетом-разведчиком над Черным морем, когда его встретили два наших истребителя СУ-27 и у одного из них "случайно" сошла ракета - это было предупреждение Лондону, который слишком вовлечен в этот конфликт", - подчеркнул эксперт.По его словам, киевскому режиму было необходимо устроить такие провокации до выборов в Конгресс США, которые должны состояться 8 ноября – для того, чтобы помочь американским демократам исправить свое пошатнувшееся положение на внутриполитической арене.Сделанное предупреждение "отсрочит шанс на то, что провокации могут быть устроены сейчас", полагает Евсеев.Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, великобритания, новости, провокация, предупреждения, россия, евсеев