https://ukraina.ru/20221026/1040173289.html

В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев

В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев - 26.10.2022 Украина.ру

В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев

Все, что происходит с Украиной с момента избрания Владимира Зеленского президентом показывает полную неадекватность киевского режима, заявил политолог Владимир Михеев в интервью Украина.ру

2022-10-26T18:59

2022-10-26T18:59

2022-10-26T18:59

новости

владимир зеленский

сергей михеев

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"Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность", - сказал Михеев.По его словам, "Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается, они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая".Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221026/1040133477.html

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2022

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новости, владимир зеленский, сергей михеев