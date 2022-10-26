https://ukraina.ru/20221026/1040173289.html
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
Все, что происходит с Украиной с момента избрания Владимира Зеленского президентом показывает полную неадекватность киевского режима, заявил политолог Владимир Михеев в интервью Украина.ру
2022-10-26T18:59
2022-10-26T18:59
2022-10-26T18:59
новости
владимир зеленский
сергей михеев
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"Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность", - сказал Михеев.По его словам, "Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается, они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая".Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040133477.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сергей михеев
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
Все, что происходит с Украиной с момента избрания Владимира Зеленского президентом показывает полную неадекватность киевского режима, заявил политолог Владимир Михеев в интервью Украина.ру
"Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность", - сказал Михеев.
По его словам, "Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается, они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая".
Интервью Михеева
можно прочитать на сайте Украина.ру.