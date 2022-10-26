В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
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В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев
Все, что происходит с Украиной с момента избрания Владимира Зеленского президентом показывает полную неадекватность киевского режима, заявил политолог Владимир Михеев в интервью Украина.ру
2022-10-26T18:59
2022-10-26T18:59
новости
владимир зеленский
сергей михеев
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"Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность", - сказал Михеев.По его словам, "Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается, они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая".Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, сергей михеев
Новости, Владимир Зеленский, Сергей Михеев

В команде Зеленского вообще нет адекватных людей – Михеев

18:59 26.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Все, что происходит с Украиной с момента избрания Владимира Зеленского президентом показывает полную неадекватность киевского режима, заявил политолог Владимир Михеев в интервью Украина.ру
"Что касается самого Зеленского и его команды - на мой взгляд, там вообще нет людей, которые действительно адекватны в ситуации. На мой взгляд, вообще все то, что происходит с Украиной, даже само по себе избрание Зеленского, и все то, что они делают в отношении Донецка, Луганска, в отношении России, и даже в ходе этой нынешней войны - показывают их неадекватность", - сказал Михеев.
По его словам, "Украина как была, к сожалению, таким несостоявшимся государством, так им и остается, они не понимают, что они творят и, на мой взгляд, у них постоянно в голове какая-то идет игра, пусть даже и кровавая".
Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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