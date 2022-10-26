https://ukraina.ru/20221026/1040172037.html
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
Назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании показало полную деградацию британской демократии, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-10-26T18:02
2022-10-26T18:02
2022-10-26T18:02
новости
британия
великобритания
демократия
сергей михеев
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"Я абсолютно уверен, что мы вошли в эпоху начала упадка либеральной демократии, начала разложения того, что называется либеральной рыночной экономикой и всего остального. Причем пожирает это в первую очередь сам Запад, который вроде бы все эти правила - они любят про правила говорить - в мире и устанавливал. Британская мизансцена с Риши Сунаком это показывает", - сказал Михеев.Он отметил, что за Сунака фактически никто не голосовал, так как все остальные претенденты на пост сняли свои кандидатуры, а его предшественница на посту Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики.Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221025/1040129164.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, великобритания, демократия, сергей михеев
Новости, Британия, Великобритания, демократия, Сергей Михеев
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
Назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании показало полную деградацию британской демократии, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
"Я абсолютно уверен, что мы вошли в эпоху начала упадка либеральной демократии, начала разложения того, что называется либеральной рыночной экономикой и всего остального. Причем пожирает это в первую очередь сам Запад, который вроде бы все эти правила - они любят про правила говорить - в мире и устанавливал. Британская мизансцена с Риши Сунаком это показывает", - сказал Михеев.
Он отметил, что за Сунака фактически никто не голосовал, так как все остальные претенденты на пост сняли свои кандидатуры, а его предшественница на посту Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики.
Интервью Михеева
можно прочитать на сайте Украина.ру.