Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
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Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев - 26.10.2022 Украина.ру
Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев
Назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании показало полную деградацию британской демократии, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-10-26T18:02
2022-10-26T18:02
новости
британия
великобритания
демократия
сергей михеев
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"Я абсолютно уверен, что мы вошли в эпоху начала упадка либеральной демократии, начала разложения того, что называется либеральной рыночной экономикой и всего остального. Причем пожирает это в первую очередь сам Запад, который вроде бы все эти правила - они любят про правила говорить - в мире и устанавливал. Британская мизансцена с Риши Сунаком это показывает", - сказал Михеев.Он отметил, что за Сунака фактически никто не голосовал, так как все остальные претенденты на пост сняли свои кандидатуры, а его предшественница на посту Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики.Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, британия, великобритания, демократия, сергей михеев
Новости, Британия, Великобритания, демократия, Сергей Михеев

Обстоятельства назначения нового премьера Великобритании показали упадок западной демократии - Михеев

18:02 26.10.2022
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP / Kirsty Wigglesworth
Читать в
Назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании показало полную деградацию британской демократии, заявил политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
"Я абсолютно уверен, что мы вошли в эпоху начала упадка либеральной демократии, начала разложения того, что называется либеральной рыночной экономикой и всего остального. Причем пожирает это в первую очередь сам Запад, который вроде бы все эти правила - они любят про правила говорить - в мире и устанавливал. Британская мизансцена с Риши Сунаком это показывает", - сказал Михеев.
Он отметил, что за Сунака фактически никто не голосовал, так как все остальные претенденты на пост сняли свои кандидатуры, а его предшественница на посту Лиз Трасс "с треском провалилась" из-за своей антироссийской риторики.
Интервью Михеева можно прочитать на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 17:22
Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики
 
НовостиБританияВеликобританиядемократияСергей Михеев
 
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