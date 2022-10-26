https://ukraina.ru/20221026/1040168298.html
Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев - 26.10.2022 Украина.ру
Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
Рассказы родственников, переживших Великую Отечественную войну, помогли понять опасность идеологии украинского национализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-26T17:17
2022-10-26T17:17
2022-10-26T17:17
новости
австралия
украинские националисты
великая отечественная война
благотворительность
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Она вспомнила о своей бабушке, украинке из Запорожья, которая очень негативно относилась к "бандеровщине" и говорила, что украинские националисты хуже немецких нацистов.По словам Трифоновой, наблюдая уже из Австралии, как развивалась политика украинского государства, она ещё в 2004 году поняла, что России не избежать конфликта с националистической Украиной.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038751974.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, украинские националисты, великая отечественная война, благотворительность
Новости, Австралия, украинские националисты, Великая Отечественная война, благотворительность
Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев
Рассказы родственников, переживших Великую Отечественную войну, помогли понять опасность идеологии украинского национализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова