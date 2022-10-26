https://ukraina.ru/20221026/1040168298.html

Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев

Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев - 26.10.2022 Украина.ру

Соотечественница из Австралии поделилась семейными рассказами о зверствах бандеровцев

Рассказы родственников, переживших Великую Отечественную войну, помогли понять опасность идеологии украинского национализма. Об этом в интервью Украина.ру рассказала основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-26T17:17

2022-10-26T17:17

2022-10-26T17:17

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Она вспомнила о своей бабушке, украинке из Запорожья, которая очень негативно относилась к "бандеровщине" и говорила, что украинские националисты хуже немецких нацистов.По словам Трифоновой, наблюдая уже из Австралии, как развивалась политика украинского государства, она ещё в 2004 году поняла, что России не избежать конфликта с националистической Украиной.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038751974.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, украинские националисты, великая отечественная война, благотворительность