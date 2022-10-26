"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским - 26.10.2022 Украина.ру
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"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским
"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским - 26.10.2022 Украина.ру
"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским
Коллективный Запад мог бы остановить противостояние с Россией, признав Крым, считает обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл. Об этом 26 октября сообщает RT
2022-10-26T12:40
2022-10-26T12:40
новости
крым
журналист
сша
запад
россия
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Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин видит угрозы выживания страны в непризнании полуострова, а Запад, таким образом, провоцирует Россию на военные действия.По мнению Колдуэлла, Крым "играет ключевую роль в обороноспособности РФ", поэтому Россия должна защищать его.
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новости, крым, журналист, сша, запад, россия
Новости, Крым, журналист, США, Запад, Россия

"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским

12:40 26.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВозвращение фрегата "Адмирал Эссен" в Севастополь
Возвращение фрегата Адмирал Эссен в Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Коллективный Запад мог бы остановить противостояние с Россией, признав Крым, считает обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл. Об этом 26 октября сообщает RT
В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашёлся бы способ заставить её остановить боевые действия.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин видит угрозы выживания страны в непризнании полуострова, а Запад, таким образом, провоцирует Россию на военные действия.
По мнению Колдуэлла, Крым "играет ключевую роль в обороноспособности РФ", поэтому Россия должна защищать его.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:06
Власти Крыма разрешили национализировать квартиру Зеленского в ЛивадииДепутаты Госсовета Республики Крым разрешили национализировать имущество иностранных государств и граждан на полуострове. Решение приняли на заочном голосовании, постановление от 18 октября 2022 года опубликовано на сайте крымского парламента
 
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