https://ukraina.ru/20221026/1040151754.html

"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским

"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским - 26.10.2022 Украина.ру

"Если бы не Крым…": американский журналист призвал Запад признать полуостров российским

Коллективный Запад мог бы остановить противостояние с Россией, признав Крым, считает обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл. Об этом 26 октября сообщает RT

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:40

2022-10-26T12:40

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Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин видит угрозы выживания страны в непризнании полуострова, а Запад, таким образом, провоцирует Россию на военные действия.По мнению Колдуэлла, Крым "играет ключевую роль в обороноспособности РФ", поэтому Россия должна защищать его.

https://ukraina.ru/20221018/1039885115.html

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новости, крым, журналист, сша, запад, россия