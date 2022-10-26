https://ukraina.ru/20221026/1040115441.html
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины - 26.10.2022 Украина.ру
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
Удары по инфраструктуре Украины – это предупредительная мера, и удары по существу, потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-10-26T06:00
2022-10-26T06:00
2022-10-26T06:00
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b1093a433c2cb6fb4388b53ff8fd17bd.jpg
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, у России нет другого выхода.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039837024_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_59bef428acc165991fd5645980b4cf13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
Удары по инфраструктуре Украины – это предупредительная мера, и удары по существу, потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин
позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Это и предупредительная мера, и удары по существу. Потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет. С 2014 года убито огромное количество мирных граждан, еще то того, как Донбасс стал частью РФ.
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его словам, у России нет другого выхода.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.