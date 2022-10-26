https://ukraina.ru/20221026/1040115441.html

"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины

"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины - 26.10.2022 Украина.ру

"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины

Удары по инфраструктуре Украины – это предупредительная мера, и удары по существу, потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-10-26T06:00

2022-10-26T06:00

2022-10-26T06:00

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Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, у России нет другого выхода.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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