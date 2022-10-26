"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины - 26.10.2022 Украина.ру
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"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины - 26.10.2022 Украина.ру
"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины
Удары по инфраструктуре Украины – это предупредительная мера, и удары по существу, потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-10-26T06:00
2022-10-26T06:00
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Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его словам, у России нет другого выхода.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221024/1040066825.html
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Новости, Россия, Украина

"Невозможно терпеть политику геноцида": Козин о том, зачем ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины

06:00 26.10.2022
 
© wikimapia.orgКиевская ТЭЦ-6
Киевская ТЭЦ-6
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Удары по инфраструктуре Украины – это предупредительная мера, и удары по существу, потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Это и предупредительная мера, и удары по существу. Потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет. С 2014 года убито огромное количество мирных граждан, еще то того, как Донбасс стал частью РФ.
Владимир Козин интервью
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
По его словам, у России нет другого выхода.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:28
Удары по энергетике Украины. Реальный ущерб и продолжение симуляции
 
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Заголовок открываемого материала
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