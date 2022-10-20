Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ - 20.10.2022 Украина.ру
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Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ - 20.10.2022 Украина.ру
Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине. Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T13:34
2022-10-20T13:35
интервью
провокация
ядерное оружие
россия
всу
запад
сша
великобритания
донбасс
запорожская аэс
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Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине. Это маловероятно. Но если это произойдет, президентский дворец Зеленского должен быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара. У нас нет другого выхода, уверен член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.- Владимир Петрович, есть ли техническая возможность сделать это?- Это брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались. Мы должны воспринимать это только таким образом. Да, на всякий случай нам нужно быть к этому готовыми. Но такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед.- Почему вы думаете, что у нас именно сейчас есть шанс перейти в масштабное контрнаступление?- Это следует из вчерашнего указа президента о введении военного положения в четырех новых регионах России, а также из назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим всей группировкой в этой части земного шара. Потому что нужно доводить дело до конца и нанести по этому преступному киевскому режиму самый сокрушительный удар. Этот режим и при других президентах Украины, и сейчас продолжает политику геноцида и агрессии теперь уже против Российской Федерации вместе со странами НАТО.- Вы сказали, что мы на всякий случай должны быть к этому готовы. А как к этому подготовиться?- Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть на всякий случай готовы. И если что-то произойдет, то президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара. У нас нет другого выхода.Они и до 5 октября обстреливали Запорожскую АЭС, когда Энергодар был еще в составе Украины, и потом, когда эта территория вошла в состав РФ. Они используют тяжелые виды вооружений. Позавчера и вчера они снова предприняли попытку высадить водный десант, которые были разгромлены в дым и прах. Они хотят создать там катастрофу.Но нельзя верить любой информации, которая поступает от дипломатических западных кругов. Во времена любой войны дезинформация – это один из способов ввести противоположную сторону в заблуждение.- А угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, реальна?- Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания.Мы уже были свидетелями взрыва Крымского моста. Мы зафиксировали около 50 обстрелов Запорожской АЭС. Они неоднократно пытались устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.Кстати, где они могли сделать эту ядерную бомбу? Им американцы помогли? В свое время американцы действительно поставляли Киеву оружейный плутоний. Но я не думаю, что кураторы Украины в Вашингтоне, Лондоне и Париже не отдают себе отчет в том, что произойдет, если попытка такой провокации будет предпринята.Будет тотальный разгром киевской хунты в 24 часа.- А наши удары по инфраструктуре – это только предупредительная мера? Или мы действительно уничтожаем военную машину Украины?- Это и предупредительная мера, и удары по существу. Потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет. С 2014 года убито огромное количество мирных граждан, еще то того, как Донбасс стал частью РФ. Хватит испытывать терпение простых людей. Они ничего плохого Украине не сделали. Они не хотят жить с преступным киевским режимом. У нас другого выхода просто нет.
https://ukraina.ru/20221020/1039920161.html
https://ukraina.ru/20221019/1039923746.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, провокация, ядерное оружие, россия, всу, запад, сша, великобритания, донбасс, запорожская аэс, теракт
Интервью, провокация, Ядерное оружие, Россия, ВСУ, Запад, США, Великобритания, Донбасс, Запорожская АЭС, теракт

Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ

13:34 20.10.2022 (обновлено: 13:35 20.10.2022)
 
© mydozor.ruВладимир Козин интервью
Владимир Козин интервью
© mydozor.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть готовы на случай, если Запад или киевский режим устроят ядерную провокацию на Украине. Это маловероятно. Но если это произойдет, президентский дворец Зеленского должен быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара. У нас нет другого выхода, уверен член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион".
Позднее появилась информация, что этот боеприпас находится в Николаеве.
- Владимир Петрович, есть ли техническая возможность сделать это?
- Это брехня. Это сознательная дезинформация, чтобы остановить наше наступление на ВСУ, которые там сконцентрировались. Мы должны воспринимать это только таким образом.
Да, на всякий случай нам нужно быть к этому готовыми. Но такого рода сообщения не должны приостановить наше продвижение вперед.
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
08:34
Никита Мендкович: Появилась информация, что Украина может использовать ядерный боеприпас
- Почему вы думаете, что у нас именно сейчас есть шанс перейти в масштабное контрнаступление?
- Это следует из вчерашнего указа президента о введении военного положения в четырех новых регионах России, а также из назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим всей группировкой в этой части земного шара. Потому что нужно доводить дело до конца и нанести по этому преступному киевскому режиму самый сокрушительный удар.
Этот режим и при других президентах Украины, и сейчас продолжает политику геноцида и агрессии теперь уже против Российской Федерации вместе со странами НАТО.
- Вы сказали, что мы на всякий случай должны быть к этому готовы. А как к этому подготовиться?
- Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны быть на всякий случай готовы. И если что-то произойдет, то президентский дворец Зеленского должны быть сравнен с землей в результате нашего мощного ракетно-бомбового удара. У нас нет другого выхода.
Они и до 5 октября обстреливали Запорожскую АЭС, когда Энергодар был еще в составе Украины, и потом, когда эта территория вошла в состав РФ. Они используют тяжелые виды вооружений. Позавчера и вчера они снова предприняли попытку высадить водный десант, которые были разгромлены в дым и прах. Они хотят создать там катастрофу.
Но нельзя верить любой информации, которая поступает от дипломатических западных кругов. Во времена любой войны дезинформация – это один из способов ввести противоположную сторону в заблуждение.
- А угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, реальна?
- Такая возможность не исключается, но этого не будет. Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания.
Мы уже были свидетелями взрыва Крымского моста. Мы зафиксировали около 50 обстрелов Запорожской АЭС. Они неоднократно пытались устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.
Кстати, где они могли сделать эту ядерную бомбу? Им американцы помогли? В свое время американцы действительно поставляли Киеву оружейный плутоний. Но я не думаю, что кураторы Украины в Вашингтоне, Лондоне и Париже не отдают себе отчет в том, что произойдет, если попытка такой провокации будет предпринята.
Будет тотальный разгром киевской хунты в 24 часа.
Петр Акопов интервью
Вчера, 17:15
Петр Акопов: Путин сделал первый шаг к созданию Ставки верховного командования
- А наши удары по инфраструктуре – это только предупредительная мера? Или мы действительно уничтожаем военную машину Украины?
- Это и предупредительная мера, и удары по существу. Потому что невозможно терпеть политику геноцида, которую проводил Киев эти восемь лет.
С 2014 года убито огромное количество мирных граждан, еще то того, как Донбасс стал частью РФ. Хватит испытывать терпение простых людей. Они ничего плохого Украине не сделали. Они не хотят жить с преступным киевским режимом. У нас другого выхода просто нет.
 
ИнтервьюпровокацияЯдерное оружиеРоссияВСУЗападСШАВеликобританияДонбассЗапорожская АЭСтеракт
 
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