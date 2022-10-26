Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС
Киев должен знать, что как только появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС, российские войска уничтожат всю военную машину Украины до основания, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
В экстренных службах Херсонской области 24 октября сообщили, что три выпущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS попали в Каховскую ГЭС. Постоянное представительство России в ООН в своем призыве к странам-участницам предупредила, что разрушение украинскими боевиками дамбы в Каховке приведет к гибели мирных жителей.
Руководитель администрации Каховского района Владимир Рогов напомнил, что через уничтожение гидроэлектростанции приведет к затоплению не менее 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.
Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания. Мы уже были свидетелями взрыва Крымского моста. Мы зафиксировали около 50 обстрелов Запорожской АЭС.
Также он напомнил, что киевский режим неоднократно пытался устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.
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22 октября, 09:06Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка