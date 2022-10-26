https://ukraina.ru/20221026/1040113923.html

Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС

Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС - 26.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС

Киев должен знать, что как только появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС, российские войска уничтожат всю военную машину Украины до основания, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру

2022-10-26T07:00

2022-10-26T07:00

2022-10-26T07:00

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В экстренных службах Херсонской области 24 октября сообщили, что три выпущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS попали в Каховскую ГЭС. Постоянное представительство России в ООН в своем призыве к странам-участницам предупредила, что разрушение украинскими боевиками дамбы в Каховке приведет к гибели мирных жителей.Руководитель администрации Каховского района Владимир Рогов напомнил, что через уничтожение гидроэлектростанции приведет к затоплению не менее 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.Также он напомнил, что киевский режим неоднократно пытался устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221022/1040015692.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

каховка, новости, гэс, украина, россия