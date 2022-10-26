Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС - 26.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС
Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС - 26.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС
Киев должен знать, что как только появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС, российские войска уничтожат всю военную машину Украины до основания, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
2022-10-26T07:00
2022-10-26T07:00
каховка
новости
гэс
украина
россия
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В экстренных службах Херсонской области 24 октября сообщили, что три выпущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS попали в Каховскую ГЭС. Постоянное представительство России в ООН в своем призыве к странам-участницам предупредила, что разрушение украинскими боевиками дамбы в Каховке приведет к гибели мирных жителей.Руководитель администрации Каховского района Владимир Рогов напомнил, что через уничтожение гидроэлектростанции приведет к затоплению не менее 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.Также он напомнил, что киевский режим неоднократно пытался устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221022/1040015692.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каховка, новости, гэс, украина, россия
Каховка, Новости, ГЭС, Украина, Россия

Эксперт рассказал, что будет с Украиной, если появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС

07:00 26.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Киев должен знать, что как только появятся первые признаки разрушения Каховской ГЭС, российские войска уничтожат всю военную машину Украины до основания, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
В экстренных службах Херсонской области 24 октября сообщили, что три выпущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS попали в Каховскую ГЭС. Постоянное представительство России в ООН в своем призыве к странам-участницам предупредила, что разрушение украинскими боевиками дамбы в Каховке приведет к гибели мирных жителей.
Руководитель администрации Каховского района Владимир Рогов напомнил, что через уничтожение гидроэлектростанции приведет к затоплению не менее 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.
Киев должен знать, что как только появятся первые признаки ее разрушения, мы уничтожим всю военную машину Украины до основания. Мы уже были свидетелями взрыва Крымского моста. Мы зафиксировали около 50 обстрелов Запорожской АЭС.
Владимир Козин интервью
Владимир Козин
член-корреспондент Академии военных наук России
Также он напомнил, что киевский режим неоднократно пытался устроить теракты на Курской АЭС, которая находится в континентальной части России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 09:06
Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка
 
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