Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине
16:23 25.10.2022 (обновлено: 16:46 25.10.2022)
Для того, чтобы состоялись переговоры об урегулировании на Украине, необходимо, чтобы европейские лидеры начали защищать интересы своих стран, а не США, либо чтобы они вместе с США заставили киевский режим пойти на уступки. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его мнению, компромисс должен включать отказ киевского режима от притязаний на Крым и на четыре новых субъекта РФ.
«На этом будет положен, возможно, временный конец конфликта, будет какая-то линия разграничения».
В настоящее же время имеет смысл вести переговоры только с США, считает Безпалько. По его мнению, европейские лидеры подчинены США и проводят политику, выгодную правительству этой страны.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.