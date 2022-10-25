https://ukraina.ru/20221025/1040130305.html

Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине

Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине

Для того, чтобы состоялись переговоры об урегулировании на Украине, необходимо, чтобы европейские лидеры начали защищать интересы своих стран, а не США, либо чтобы они вместе с США заставили киевский режим пойти на уступки. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-25T16:23

2022-10-25T16:23

2022-10-25T16:46

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По его мнению, компромисс должен включать отказ киевского режима от притязаний на Крым и на четыре новых субъекта РФ.В настоящее же время имеет смысл вести переговоры только с США, считает Безпалько. По его мнению, европейские лидеры подчинены США и проводят политику, выгодную правительству этой страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039418658.html

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спецоперация, новости, переговоры, сша, европа