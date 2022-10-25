Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине
Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине
Для того, чтобы состоялись переговоры об урегулировании на Украине, необходимо, чтобы европейские лидеры начали защищать интересы своих стран, а не США, либо чтобы они вместе с США заставили киевский режим пойти на уступки. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-25T16:23
2022-10-25T16:46
спецоперация
новости
переговоры
сша
европа
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По его мнению, компромисс должен включать отказ киевского режима от притязаний на Крым и на четыре новых субъекта РФ.В настоящее же время имеет смысл вести переговоры только с США, считает Безпалько. По его мнению, европейские лидеры подчинены США и проводят политику, выгодную правительству этой страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039418658.html
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спецоперация, новости, переговоры, сша, европа
Спецоперация, Новости, переговоры, США, Европа

Безпалько сказал, с кем имеет смысл вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине

16:23 25.10.2022 (обновлено: 16:46 25.10.2022)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Для того, чтобы состоялись переговоры об урегулировании на Украине, необходимо, чтобы европейские лидеры начали защищать интересы своих стран, а не США, либо чтобы они вместе с США заставили киевский режим пойти на уступки. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
По его мнению, компромисс должен включать отказ киевского режима от притязаний на Крым и на четыре новых субъекта РФ.

«На этом будет положен, возможно, временный конец конфликта, будет какая-то линия разграничения».

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
В настоящее же время имеет смысл вести переговоры только с США, считает Безпалько. По его мнению, европейские лидеры подчинены США и проводят политику, выгодную правительству этой страны.
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6 октября, 08:30
Американцы зарабатывают: политолог о том, в чём разница между антироссийскими санкциями ЕС и СШАСША принимают только такие антироссийские санкции, которые не слишком негативно отражаются на их экономике. В то же время они навязывают странам ЕС принятие санкций, разоряющих Европу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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