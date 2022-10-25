https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля - Богдан Безпалько

Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля - Богдан Безпалько - 25.10.2022 Украина.ру

Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля - Богдан Безпалько

Когда США потеряют силу мирового доминирования и чего они боятся на Украине, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан... Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T08:08

2022-10-25T08:08

2022-10-25T08:08

интервью

россия

сша

украина

китай

переговоры

бомба

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

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Когда США потеряют силу мирового доминирования и чего они боятся на Украине, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру.— Богдан Анатольевич, Макрон заявил, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем переговоров, стороны должны подписать мирное соглашение, но только на условиях Киева. Почему об этом сейчас начали говорить?— Начали говорить, потому что возникло большое количество политических и экономических сложностей. Но дело в том, что это разговоры абсолютно бесполезные, бессмысленные. Разговаривать с Россией в нынешнем состоянии, тем более под угрозой ядерного шантажа о том, что мир должен быть заключен на условиях Киева – совершенно бессмысленно.Потому что мир на условиях Киева – это распад России, ее дезинтеграция, ее подчинение Западу и, в том числе, Украине. Это лишь отражает сложность западных лидеров. Они, с одной стороны, визжат, как всё плохо – у нас инфляция, деиндустриализация, нас используют, чтобы снабжать Украину, и чтобы снабжать США, нам плохо.С другой стороны, мы не можем сказать, что мир должен быть заключен, скажем, на равных условиях или на условиях России – мы обязаны говорить, что должно быть на условиях Украины. Получается в этом случае – тупик.Естественно, что Россия никогда не пойдет на мир на условиях Украины или Запада. Мы в принципе поняли, что любые переговоры или сделки, которые нам предлагают – это обман. Причем не только сейчас на примере зерновой сделки, а любые сделки и договоры, причем, скрепленные подписями. Сколько их было, начиная с 1990-го года?От обещаний Горбачеву и Ельцину о не расширении НАТО до вполне себе официальных договоров по ПРО, РСМД, ДОВСЕ. Из всех этих договоров США просто вышли. Собственно, что нам делать? Надеяться на то, что обещания будут выполнены? Не стоит, это безнадежно. Поэтому, это просто трёп.— Может ли это быть криком о помощи, который показывает, что они не могут публично сказать, что хотят изменить что-то?— Это их проблемы, если они могут публично говорить только так. А зачем нам… что публично, что не публично… Для нас это разницы не имеет, у нас украли 300 миллиардов долларов, какая разница, как это сделали. Публично или не публично, и каким образом это объясняют – высокими материями или банальным грабежом.Если вы просто говорите, что вам плохо, при этом вы настаиваете на неприемлемых для нас условиях или просто их озвучиваете, то это просто не имеет никакого смысла. Что мы должны сделать? Отдать себя вам на съедение, чтобы вам было хорошо? Мы на это не пойдем. Терпите, это ваш выбор, ваше качество элит. Значит, вы полностью подчинены США, почему Орбан может мыслить рационально, а Макрон или Шольц – нет.То, что они делают, это объективно вредит Франции и Германии, но это полезно для США и Украины.— Есть ли какая-либо конфигурация, при которой состоятся переговоры, и мы к чему-то придем?— Возможно, но явно не сейчас. В этом случае все эти западные страны должны либо абстрагироваться от США и перейти к защите своих интересов, либо солидаризироваться с США, но в этом случае сами от США и своих элит решить этот конфликт закончить и перейти к переговорам. И заставить Украину пойти на уступки по отношению к России.То есть, Украина навсегда откажется от Крыма и четырех новых провинций российских, а возможно, даже еще от нескольких. На этом будет положен, возможно, временный конец конфликта, будет какая-то линия разграничения. Всё это будет напоминать войны между Московским государством или Речью Посполитой в 17-ом веке, когда установили вечный мир, который продлился года два, вроде. Такой вот он вечный.Но была установлена граница, которая разделяла современную Украины примерно пополам. Возможно примерно к похожему мы придем.США делают ставку на разрушение России. На Украине фактически воюют сейчас польские части, западные части. Они либо без опознавательных знаков, либо есть украинские шевроны на одежде и так далее.Там далеко не только ВСУ воюют, рассматривается вопрос создание многонациональной коалиции. Это пока из области проектов, но то, что поляки рвутся воевать – это совершенно очевидно. Вполне вероятно, что они туда утянуть и Литву, и, наверное, откроют второй фронт где-то в Белоруссии, попытаются.Западу, с одной стороны, очень хочется Россию принудить или разрушить, с другой стороны, есть опасения, что конфликт станет неконтролируем, тогда его уже сложно будет каким-то образом заглушить, в тот момент, когда это будет выгодно.Это как ядерный реактор. Если цепную реакцию допустить до определенного момента, ее не контролировать, то она приведет к взрыву, ты уже не сможешь контролировать эту цепную реакцию.— Я так понимаю, европейские лидеры пытаются спохватится чуть раньше? Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию "Welt am Sonntag" заявил, что необдуманные шаги НАТО на Украине могут привести к началу мировой войны.— Может быть, они что-то и видят, но они равным счетом ничего для этого не делают. Единственное, Шольц пытается сделать – не осуществлять масштабные поставки военной техники на Украину. Сотни танков, БМП, ракетных комплексов.— Притормаживает процесс?— Не то чтобы притормаживает, но пока он не торопит их. Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" - никакой реакции. Анналена Бербок открыто сказала, что для нее главная внешняя политика – противостояние России, а не воля ее избирателей, там идут демонстрации тоже.Так что, здесь я не вижу и специалисты не видят пока никоих перспектив для западноевропейских элит – они не субъектные. Они подчинены США и их задачам.— Ну и в случае переговоров нет гарантий выполнения и не совсем понятно, с кем именно говорить?— С Америкой понятно, с кем, но проблема в том, что пока эти переговоры ни к чему не приводят. По-прежнему есть иллюзия, что вот, нас еще вот чуть-чуть и можно будет уничтожить.Кроме того, есть заинтересованность в том, чтобы, если не получиться уничтожить сейчас, нарастить изоляцию России, заставить те страны, которые считались союзниками отказаться от сотрудничества с ней. Кстати, это получается, скажем, все киргизские банки основные отказались работать с российской платежной системой "Мир".Это невозможно было бы, если бы это не было санкционировано в киргизских верхах. Это при том, что киргизы перевели за первые полгода из России полмиллиарда долларов в Киргизию. Так что, Киргизия очень зависит от России. 15% населения Киргизии работает в РФ. Казахстан – там больше масштабы, а вот Киргизии очень зависит от России, но все равно действует против интересов РФ. Для того, чтобы нарастить изоляцию против России, пытаются сейчас организовать провокацию с "грязной бомбой".А может и для нанесения ударов по территории России, в том числе, и ядерных. Обвинив РФ в применении ядерного оружия, взорвав "грязную бомбу", по России, особенно по новым территориям могут нанести, например, ядерный удар. И по Белгороду. При этом, они рассчитывают, что РФ не будет отвечать, потому что отвечать надо не по Украине, а по тем, кто им дал эту ядерную бомбу и кто толкнет, возможно, на ее применения.— В общем, ситуация сложная…— Перед Западом пока маячит два искушения – победить Россию достаточно быстро, они считают, что это возможно. Второе – сделать конфликт контролируемым, но довольно длительным. То есть, это будет война, которая будет Россию истощать в плане денег, людей, ресурсов, военной техники. При этом наращивать санкционное и экономическое давление.Поэтому, какие переговоры? Если они считают, что могут принудить нас к самоуничтожению, то зачем вести с нами переговоры?— А зачем тогда Макрон об этом вообще говорит, если понятно, что нам это не выгодно?— Американцы об этом не говорят. А Макрон уже давно стал предметом шуток, особенно на предмет звонков президенту России, особенно ночью там и так далее. Поэтому то, что говорит Макрон, это в принципе особого значения не имеет. Ну это просто трёп. Макрон сам это марионетка банковских элит, марионетка Ротшильдов - прямо можно сказать.Его поставили во главе Франции, искусственно раздув, сделав из этой фигуры политика, он был никто. Но, как политика, его по сути, просто создали с помощью пиар-технологий и рекламы.А в Германия привели к власти вот эту коалицию, где там много зелёных и тех, кто тоже в общем-то имеет очень мощные ментальные и геологические связи с США. По сути воспитанники США.— Получается, конечная цель американцев всё равно ресурсы, ослабление экономики Европы и России?— Тактическая цель сейчас - ликвидировать ЕС, как экономического конкурента и высосать оттуда капиталы индустрии, умы, и всё, что возможно.После этого ЕС никакой не конкурент, а стратегическое это сохранение и наращивание глобального доминирования и разрушения России. Пожирание её ресурсов. Оно позволит отсрочить вот кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть.Потому что потом всё равно вся вот эта экономика, построенная на эмиссии доллара, и соответственно, там евро, например, она всё равно подойдёт к кризисному состоянию. Она не может не подойти, проседает под тяжестью собственных долгов, невозможно постоянно обслуживать эти долги, потому что они только растут и растут.— Почему они не хотят сделать всё как-то более грамотно?— Это условие мирового доминирования. Если ты печатаешь деньги, которые используются во всём мире, то ты, фактически, владеешь этим миром. Ты заимствуешь всё, что хочешь, по сути из воздуха. Ты напечатал доллары и купил реальные активы, нефть, золото, цветные металлы, людей, государства. Что угодно, целые армии можно купить и так далее.Если ты лишаешься этого инструмента - доллара, то ты, соответственно, терпишь крах как сила, которая претендует на глобальное доминирование.— Но просто это же перестает работать…— А время от времени нужно кого-то сожрать, Ирак или СССР. Вот когда СССР распался, это было волшебным подарком для этой системы, именно по этой причине 90-е годы считаются годами экономического процветания. В Америке оно было обеспечено за счёт нас, значит бывшего СССР, бывшего соцлагеря.Все здесь скупалось за копейки, сюда сбросили все инфляционные, так скажем, излишки долларовые. Все ресурсы потекли на Запад, до копейки. Сами капиталы, в конце концов, туда потекли.Поэтому время от времени они кого-нибудь сжирают. Но, на крайний случай существует выход, когда все эти долги просто обнуляться.Для этого требуется какой-то катаклизм или какой-то конфликт - глобальный или хотя бы супер-региональный.В рамках этого конфликта они могут все эти долги просто сжечь. Сказать, что мы ничего не можем сделать. "Видите, вот война, поэтому вот, меняем экономические и политические правила, валютные, финансовые, всё меняем".— Сейчас вот встреча с Лавровым прошла с представителями Организации исламского сотрудничества, Турция, Арабские Эмираты и другие страны говорят, что нужно вмешаться, чтобы завершить украинский кризис. У них получается тоже есть запрос на стабильность или какие-то другие интересы, зачем им заканчивать это?- Ну конечно, есть запрос на стабильность, он есть у всех, но помимо всего прочего они, во-первых, заинтересованы в том, чтобы мир, всё таки, был многополярным.Потому что, когда существует один полюс, ты не можешь никак ему сопротивляться, а во-вторых, они не хотят, чтобы тоже в какой-то момент они оказались перед угрозой пожирания.Когда, скажем, сильный хочет что-то сожрать ради своего просто благополучия, он не будет смотреть на то, бывший это союзник или нет.У Эмиратов и у Саудовской Аравии очень быстро найдут какие-нибудь грехи и нарушения демократии, убийства там Хашкаджи или объявят, скажем, против них, какой-нибудь там крестовый поход очередной.Или предъявят им ультиматум, и заставят их соответственно самосожраться самоубиться. Ради того, чтобы в США был относительный уровень благополучия, уровень жизни.Поэтому они делают ставку на другие альтернативные центры силы - на Китай, на Россию, Бразилию.— Это как получается, так же, как Китай считает, что если бы Россия этот украинский огонь не вызвала на себя, то уже бы перешло все это и на Китай?— Ну в принципе, для США, конечно, Китай является более опасным противником, потому что ВВП Китая уже превысил американский. А у Китая очень большая, так скажем, армия, которую постоянно модернизируют. Китай купил большое количество долговых обязательств американских по-моему на полтора триллиона долларов. Но у Китая много и слабых мест. В любом случае Китай, конечно, сейчас это конкурент [для США] гораздо более опасный, чем Россия.Помимо всего прочего в Юго-Восточной Азию в Азиатско-Тихоокеанский регион перемещается центр политической и финансовой жизни. И, безусловно, Китай в этом случае будет доминировать.А в случае, соответственно, если он будет доминировать в этом регионе, в который переходят, перемещаются все центры финансово-политической жизни, он будет претендовать на мировое доминирование. Или, по крайней мере, на бОльшую роль, чем раньше. Поэтому создаются разного рода союзы, вроде АУКУСА, например. Или других оборонных союзов, которые так относятся именно вот к этому Азиатско-Тихоокеанскому региону.

https://ukraina.ru/20221024/1040066616.html

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https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, сша, украина, китай, переговоры, бомба, владимир зеленский, владимир путин, джо байден