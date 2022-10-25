https://ukraina.ru/20221025/1040094638.html
Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией
Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией - 25.10.2022 Украина.ру
Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией
Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании конфликта на Украине, но их не будут проводить без представителей Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
2022-10-25T07:20
новости
сша
переговоры
украина
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С призывом начать переговорный процесс к президенту США Джо Байдену обратились около 30 членов палаты представителей. Свои подписи в письме поставили представители либерального крыла Демократической партии.Кирби добавил, что руководство страны уважает обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине, но переговоры без представителей Киева проводить не будет.Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.
https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, переговоры, украина
Новости, США, переговоры, Украина
Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией
Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании конфликта на Украине, но их не будут проводить без представителей Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби
С призывом начать переговорный процесс к президенту США Джо Байдену
обратились около 30 членов палаты представителей. Свои подписи в письме поставили представители либерального крыла Демократической партии.
Кирби добавил, что руководство страны уважает обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине, но переговоры без представителей Киева проводить не будет.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) не считает, что сейчас время <...> договариваться с господином Путиным. Мы уважаем это мнение", — сказал Кирби.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.