https://ukraina.ru/20221025/1040094638.html

Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией

Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией - 25.10.2022 Украина.ру

Белый дом ответил на призыв конгресса к переговорам с Россией

Белый дом получил письмо от группы конгрессменов с призывом к переговорам с Россией об урегулировании конфликта на Украине, но их не будут проводить без представителей Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:20

2022-10-25T07:20

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сша

переговоры

украина

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С призывом начать переговорный процесс к президенту США Джо Байдену обратились около 30 членов палаты представителей. Свои подписи в письме поставили представители либерального крыла Демократической партии.Кирби добавил, что руководство страны уважает обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине, но переговоры без представителей Киева проводить не будет.Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией.

https://ukraina.ru/20221024/1040055348.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, переговоры, украина