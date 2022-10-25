https://ukraina.ru/20221025/1040091529.html

Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб

Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб - 25.10.2022 Украина.ру

Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб

Президент Турции может в любой момент начать свою игру, которая будет противоречить российским государственным и национальным интересам, поэтому РФ не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру

2022-10-25T05:23

2022-10-25T05:23

2022-10-25T05:23

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.По его мнению, России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, "поскольку она может манипулировать такой своей ролью, причём абсолютно непредсказуемыми способами".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, россия