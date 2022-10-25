Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб - 25.10.2022 Украина.ру
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Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб
Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб - 25.10.2022 Украина.ру
Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб
Президент Турции может в любой момент начать свою игру, которая будет противоречить российским государственным и национальным интересам, поэтому РФ не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:23
2022-10-25T05:23
новости
турция
россия
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.По его мнению, России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, "поскольку она может манипулировать такой своей ролью, причём абсолютно непредсказуемыми способами".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html
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новости, турция, россия
Новости, Турция, Россия

Хавич: России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб

05:23 25.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Президент Турции может в любой момент начать свою игру, которая будет противоречить российским государственным и национальным интересам, поэтому РФ не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.
Турция, безусловно, попытается извлечь максимальную выгоду из нынешних геополитических разделов в Европе. Но я бы очень осторожно оценивал не только готовность, но и саму способность Турции стать стратегическим партнёром России. Я считаю, что Эрдоган в любой момент может начать свою игру, которая будет противоречить российским государственным и национальным интересам.
Олег Хавич интервью
Олег Хавич
сербский политолог
По его мнению, России не стоит возлагать большие надежды на Турцию как газовый хаб, "поскольку она может манипулировать такой своей ролью, причём абсолютно непредсказуемыми способами".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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