https://ukraina.ru/20221025/1040090804.html

Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции

Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции - 25.10.2022 Украина.ру

Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции

Турецкий президент может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, он является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру

2022-10-25T05:07

2022-10-25T05:07

2022-10-25T05:07

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.По его словам, Эрдоган является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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