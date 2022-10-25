Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции - 25.10.2022 Украина.ру
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Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции
Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции - 25.10.2022 Украина.ру
Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции
Турецкий президент может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, он является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
2022-10-25T05:07
2022-10-25T05:07
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.По его словам, Эрдоган является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html
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новости, турция, россия
Новости, Турция, Россия

Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции

05:07 25.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Эрдоганом
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Турецкий президент может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, он является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.
Это человек, который может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей — достаточно вспомнить о том, как запланированные четыре ветки "Турецкого потока" превратились в две.
Олег Хавич интервью
Олег Хавич
сербский политолог
По его словам, Эрдоган является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 07:47
"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности
 
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