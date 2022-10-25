Политолог из Сербии рассказал, на сколько реален союз России и Турции
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Турции Р. Эрдоганом
Турецкий президент может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей, он является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным, сказал сербский политолог Олег Хавич в интервью Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганранее заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путинымо создании газового хаба в стране.
Это человек, который может двинуться в любом направлении, независимо от ранее достигнутых договорённостей — достаточно вспомнить о том, как запланированные четыре ветки "Турецкого потока" превратились в две.
По его словам, Эрдоган является политическим приспособленцем, который может изменить свою позицию в зависимости от того, что в данный момент он считает нужным.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
20 октября, 07:47"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности