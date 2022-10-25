Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - 25.10.2022 Украина.ру
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Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях - 25.10.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Указ российского президента ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях это шаг к тому, чтобы вся экономика России, вся ее жизнь - была нацелена на победу в спецоперации на Украине как можно быстрее, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-25T04:37
2022-10-25T04:37
новости
владимир путин
херсонская область
запорожская область
лднр
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Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России.Он добавил, что сейчас создаются в России координирующие органы, которые будут экономику настраивать на то, что нужно работать на обеспечение нужд армии, мобилизации, на перестройку экономики в такой режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039927187.html
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новости, владимир путин, херсонская область, запорожская область, лднр
Новости, Владимир Путин, Херсонская область, Запорожская область, ЛДНР

Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

04:37 25.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Указ российского президента ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях это шаг к тому, чтобы вся экономика России, вся ее жизнь - была нацелена на победу в спецоперации на Украине как можно быстрее, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России.
Это шаг к тому, чтобы вся экономика страны, вся ее жизнь - была нацелена на победу в этой спецоперации как можно быстрее. Как можно быстрее – это не значит, что недели, это даже не значит, что месяцы, я имею ввиду фактически годы. Потому что, во что мы ввязались – это очень надолго, это на несколько лет. Я о том, что несколько лет у нас уйдет на то, чтобы Украину вернуть полностью к себе, на это уйдет большое время.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политический обозреватель "РИА Новости"
Он добавил, что сейчас создаются в России координирующие органы, которые будут экономику настраивать на то, что нужно работать на обеспечение нужд армии, мобилизации, на перестройку экономики в такой режим.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 18:02
Новые решения Владимира Путина, ситуация в Херсонской области. О чём говорили эксперты 19 октября
 
НовостиВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская областьЛДНР
 
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