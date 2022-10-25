Акопов объяснил, зачем Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Указ российского президента ввести военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях это шаг к тому, чтобы вся экономика России, вся ее жизнь - была нацелена на победу в спецоперации на Украине как можно быстрее, сказал политический обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России.
Это шаг к тому, чтобы вся экономика страны, вся ее жизнь - была нацелена на победу в этой спецоперации как можно быстрее. Как можно быстрее – это не значит, что недели, это даже не значит, что месяцы, я имею ввиду фактически годы. Потому что, во что мы ввязались – это очень надолго, это на несколько лет. Я о том, что несколько лет у нас уйдет на то, чтобы Украину вернуть полностью к себе, на это уйдет большое время.
Он добавил, что сейчас создаются в России координирующие органы, которые будут экономику настраивать на то, что нужно работать на обеспечение нужд армии, мобилизации, на перестройку экономики в такой режим.
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