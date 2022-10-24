https://ukraina.ru/20221024/1040074990.html

Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину

Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину - 24.10.2022 Украина.ру

Петр Акопов о силе англосаксов и о том, когда Россия полностью вернет Украину

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T16:28

2022-10-24T16:28

2022-10-24T17:52

интервью

петр акопов

сво

энергетика

украина

рф

британия

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До весны киевский режим вряд ли будет задумываться о необходимости переговоров, даже при энергетическом эконом-режиме способность сопротивляться сохранится у него в течение нескольких месяцев. А на то, чтобы полностью вернуть к себе Украину, России понадобится несколько лет, считает политический обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Петр, Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах России. Какие изменения произошли в федеральной политике, как эти меры отразятся на ходе спецоперации?— Это шаг к тому, чтобы вся экономика страны, вся ее жизнь была нацелена на победу в этой спецоперации как можно быстрее. Как можно быстрее — это не значит, что недели, это даже не значит, что месяцы, я имею ввиду фактически годы. Потому что во что мы ввязались — это очень надолго, это на несколько лет. Я о том, что несколько лет у нас уйдет на то, чтобы Украину вернуть полностью к себе, на это уйдет большое время.Понимание того, что малым наскоком все это не получится, было уже летом. Сейчас, наконец-то, создаются координирующие органы, которые будут экономику настраивать на то, что нужно работать на обеспечение нужд армии, мобилизации, на перестройку экономики в такой режим.Это, конечно, не ГКО (Государственный комитет обороны. — Ред.), как многие говорили, что давайте сделаем Комитет обороны, потому что ГКО полностью подменял собой всю власть. Тогда не собирался во время войны ЦК ВКП(б), партия, которая была правящая, не собиралась вообще. Не собирались сессии Верховного Совета, парламента, вся власть была в руках Комитета обороны.Сейчас такого нет, Путин остается, и Дума остается, и работа правительства обычная такая. Но просто на первое место ставится работа по координации для нужд армии, для нужд экономики, работающей на армию, на фронт. Поэтому это очень важный шаг. Насколько чиновники сумеют сейчас быстро (перестроиться. — Ред.) — в течение нескольких ближайших месяцев будет видно, насколько изменилось их качество работы, насколько они понимают, что это другая ответственность.Тут же не просто работа на фронт и армию, помним и то, что мы находимся в очень жестком санкционном режиме и у нас проблемы, которые сейчас только начинаются или начинались, будут только углубляться — из-за непоставок всевозможных комплектующих, начиная от микроэлектроники, кончая серьезными вещами для предприятий наших, в том числе и оборонных. Потому что станки двойного назначения и прочее… Хотя и было многое под запретом, но не все.Понятно, что все эти месяцы министерства отраслевые занимаются этим, поиском замены и эквивалента, но это все надо будет делать в режиме военного времени, не абы когда заменим, не через полгода-год найдем, а давайте сейчас.Это важный, серьезный шаг, переводящий страну на другие рельсы. Она и так на них перешла с февраля, просто она медленно… Многие постепенно медленно переходили, не веря, что это надолго, не веря, что это всерьез. Думали, что это все рассосется, закончится. Не закончится и не рассосется.— На Украине тем временем продолжаются удары по электроцентралям, по электростанциям, тотальная экономия электроэнергии началась. Чего ожидать на Украине, будет ли полное отключение?— Нам же отключение нужно не само по себе, нам отключение нужно как шаг к ее (украинской власти. — Ред.) капитуляции. Хотя в первый день казалось, что эти удары будут такими немногочисленными, но они продолжаются уже приличный срок. Не тот масштаб, который был в первый день, но все равно удары происходят, и понятно, что серьезные проблемы украинской экономики, которые были, сейчас усугубятся еще в разы.Поставки в армию будут сложнее, но они не прекратятся. Железная дорога работает, дороги обычные работают. Даже заводы оборонные, которые ремонтируют (военную технику. — Ред.), — все равно они работают. Часть какая-то разбита, часть нет. Ресурс для сопротивления, человеческий ресурс у них (у киевского режима. — Ред.) есть. Четыре волны мобилизации, людей много. Я бы не надеялся на то, что мы сейчас вырубим больше половины энергетики, или процентов шестьдесят, — и там все станет.Нет, не станет. Ставки настолько высоки, запал уже такой большой, что сопротивляемость Украины я оцениваю в минимальном случае в полгода. Я имею ввиду не капитуляцию полную, а разговоры о переговорах, когда они начнут, что вот, давайте как-то… Раньше весны этого ничего не будет.А на полгода — даже на эконом-режиме энергетическом их хватит. Но тем не менее нам нужно продолжать эту работу, само собой. И нужно потом переходить ко второй фазе, к работе по узлам железнодорожным, к работе по транспортным артериям, по инфраструктуре транспортной, чтобы это усложнило маневренность украинской армии, доставку ей вооружений, переброску систем.— О Великобритании. Лиз Трасс побила антирекорд: 44 дня на посту премьер-министра. Как эта история бьет по репутации Британии на внешнеполитической арене?— Репутация Британии достаточно двоякая. С одной стороны, после брексита они понесли потери. Потому что брексит был ударом по английским позициям не только в Европе, но и в мире. Но у них были такие амбиции, что мы сейчас сделаем глобальную Британию, что мы сейчас фактически будем играть во всемирном масштабе, мощно, последовательно, стратегически.Понятно, что в союзе с американцами, они это не особо подчеркивают, но, в принципе, мы должны понимать, что никакой отдельной Великобритании в плане таком, если мы говорим про глобальную расстановку сил, нет. Есть англосаксонский блок в составе США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии — это пять основных стран, которые населены англосаксами, являются английским ядром Запада, являются англосаксонским блоком.То, что существуют эти «пять глаз» — Five Eyes — давно уже, много десятилетий разведки этих стран обмениваются между собой особой информации. Это доступный массам признак того, что никакой разницы между этими странами нет, потому что у них разведки работают вместе, координируются, обмениваясь не всем, но очень многим. Это, по сути своей, разделенный на пять формальных независимых стран единый кулак той англосаксонской элиты, которая строит свой большой проект под названием «глобализация».Англия — это вторая по силе сейчас после Америки часть этого кулака из пяти пальцев. Неважно, кто там премьер-министр. Это имеет значение, но это не принципиально. Понятно, что у них как у страны очень большие проблемы. У них Шотландия отваливается, и реально может отвалиться в течение ближайших пяти-семи лет. Но это не значит, что англосаксы из-за этого исчезнут как главная мировая сила, как главный мировой архитектор всего миропорядка.Нет! Ну, будет не пять глаз, а шесть — плюс Шотландия. Нужно понимать, Трасс ни о чем, это просто все актеры. Английская система — это капитал, это громадный мировой капитал, мировые, глобальные деньги. Англия это вообще производное от денег, от короны, аристократии, той, которая старая, спрятанная, не особо выпячивающаяся, но правящая во многом очень серьезно.Фамилия (премьера. — Ред.) важна только в случае войны. Джонсон, который так любит Черчилля, и даже книжку про него написал, — он реально интересный, сильный игрок. Это, конечно, на уровне всей основной нынешней английской политической публики, актеров этих, он интересен, потому что он силен, у него есть свои идеи, у него есть характер, бойцовские качества.В итоге они его съели. Он подставился и сам, но в основном его съели, потому что он слишком сильный. Коллективная теневая элита не любит слишком сильных, слишком борзых ребят. И Черчилля не сильно любили, потому что слишком наглый и авантюрный, и Джонсона поэтому сожрали.После сжирания Джонсона вылезла Трасс. Сейчас вылезет Сунак или вылезет Уоллес. Принципиально это ни на что не влияет до момента, если начнется обрушение серьезное англосаксонского проекта глобализации. Тогда им нужно будет вытаскивать реально сильную фигуру типа Джонсона или кого-то еще, которая будет пытаться ситуацию вытащить из провала. Ведь Джонсон не просто играл на Украине активную роль — он фактически был главным.Джонсон был главным лицом Запада на Украине. То есть главным агитатором за Украину, главным игроком. Не только потому, что он приезжал туда три раза, на Украину, а вообще он был мотором. Понятно, что американцы делали основную работу, (оттуда. — Ред.) основные деньги, поставки и прочее, но так как это все единое, — Англия, Америка — в глобальном масштабе, то Джонсон был фронтменом, солистом, тем, кто задавал и смыслы, и темпы, и риторику, он вел активную борьбу.— Говоря о вакантном месте премьера, можно ли сказать, что новое — хорошо забытое старое? Или все-таки Джонсона больше нет?— Он вернется рано или поздно. Не сейчас. Сейчас, думаю, они просто не смогут его вернуть, потому что они сами настолько настроили против него избирателей — через прессу, через раздуваемые скандалы. Там же все это манипуляции. Британская пресса манипулирует людьми, мама не горюй! Желтая пресса постоянно или поднимает, или закрывает другие скандалы. Я не думаю, что у них сейчас хватит сил или возможности его (Джонсона. — Ред.) вернуть. Хотя по большому счету им надо ставить обратно его и забыть про все остальное. Он попытается побороться за премьерство, скорее всего, проиграет, но через какой-то период он вернется.Будет ли это после проигрыша на парламентских выборах, через полтора-два года, будет ли это до этого — надо смотреть, история покажет. Но то, что мы еще увидим его в кресле премьер-министра, это само собой.

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, петр акопов, сво, энергетика, украина, рф, британия